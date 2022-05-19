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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນຊົນລາວ ໃຫ້ຂ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ

ບັນດາບົດຂຽນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະພິເສດຂອງພິເສດ ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

ບັນດາບົດຂຽນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະພິເສດຂອງພິເສດ ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

    

ໜັງສືພິມໃຫຍ່ຂອງ ລາວ ໄດ້ລົງຫຼາຍຂ່າວ, ບົດ, ພາບຖ່າຍໃນໜ້າໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ

ໃນຊຸມມື້ຜ່ານມາ, ບັນດາໜັງສືພິມໃຫຍ່ຂອງ ລາວ ຄື: ປະຊາຊົນ, ປະເທດລາວ Daily, ວຽງຈັນໃໝ່, ວຽງຈັນ Times ລ້ວນແຕ່ໄດ້ລົງຫຼາຍຂ່າວ, ບົດ, ພາບຖ່າຍໃນໜ້າໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ບັນດາບົດຂຽນກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງການຢ້ຽມຢາມສຳລັບການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

        ບັນດາບົດຂຽນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະພິເສດຂອງພິເສດ ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ໃນການຮັກສາທ່າພັດທະນາການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ. ໜັງສືພິມ ປະເທດລາວ Daily ກໍ່ລົງພິມຄຳຕອບສຳພາດຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໃນນັ້ນ, ຢືນຢັນວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຈະຮ່ວມມື, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນແບບພິເສດທີ່ຫາຍາກລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບບັນລຸປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ເຮັດວຽກກັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີແຖວໜ້າຂອງໂລກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ເຮັດວຽກກັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີແຖວໜ້າຂອງໂລກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີແຖວໜ້າຂອງໂລກ ລວມມີ Intel, Apple, Google.
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