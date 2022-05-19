ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນລາວ ໃຫ້ຂ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ
ບັນດາບົດຂຽນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະພິເສດຂອງພິເສດ ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
ໜັງສືພິມໃຫຍ່ຂອງ ລາວ ໄດ້ລົງຫຼາຍຂ່າວ, ບົດ, ພາບຖ່າຍໃນໜ້າໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ
ໃນຊຸມມື້ຜ່ານມາ, ບັນດາໜັງສືພິມໃຫຍ່ຂອງ ລາວ ຄື: ປະຊາຊົນ, ປະເທດລາວ Daily, ວຽງຈັນໃໝ່, ວຽງຈັນ Times ລ້ວນແຕ່ໄດ້ລົງຫຼາຍຂ່າວ, ບົດ, ພາບຖ່າຍໃນໜ້າໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ບັນດາບົດຂຽນກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງການຢ້ຽມຢາມສຳລັບການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
ບັນດາບົດຂຽນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະພິເສດຂອງພິເສດ ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ໃນການຮັກສາທ່າພັດທະນາການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ. ໜັງສືພິມ ປະເທດລາວ Daily ກໍ່ລົງພິມຄຳຕອບສຳພາດຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໃນນັ້ນ, ຢືນຢັນວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຈະຮ່ວມມື, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນແບບພິເສດທີ່ຫາຍາກລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບບັນລຸປະສິດທິຜົນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)