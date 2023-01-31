ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນຕ້ອງໄວກ່ວາ, ຊັດເຈນກ່ວາ, ເປັນມືອາຊີບກ່ວາ ແລະ ຕິດແທດກັບພືດຕິກຳຕົວຈິງກ່ວາ
ສື່ມວນຊົນຕ້ອງໄວກ່ວາ, ຊັດເຈນກ່ວາ, ເປັນມືອາຊີບກ່ວາ ແລະ ຕິດແທດກັບພືດຕິກຳຕົວຈິງກ່ວາ - ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ທີ່ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວຽກງານສື່ມວນຊົນຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ປີແມວ 2023 ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຖືວ່າ: ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນຕ້ອງລົງທຶນສ້າງບັນດາສິ່ງພິມ, ຜະລິດຕະພັນດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບເພື່ອເປັນອາຫານດ້ານຈິດໃຈທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບນັກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ:
“ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ພວກເຮົາຕ້ອງສະຫລຸບເພື່ອຍົກອອກໄດ້ບັນດາບັນຫາ, ເພື່ອຕີລາຄາບັນດາການກະທຳ, ບັນດາການປະພຶດຂອງລັດຖະບານໃນແນວຮົມນີ້. ຈາກນັ້ນ, ກະທົບຕອບຄືນກ່ຽວກັບດ້ານນະໂຍບາຍຢ່າງທັນການ. ການກະທົບຕອບທັນການ, ປະຕິກິລິຍາໄວແມ່ນຕ້ອງມີການສະໜັບສະໜູນຂອງສື່ມວນຊົນ”.
ກໍ່ທີ່ກອງປະຊຸມນີ້, ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາສິ່ງພິມ, ລາຍການກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ ໃນຍາມບຸນປີໃໝ່ປີແມວ 2023 ໄດ້ຮັບການລົງທຶນທີ່ລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ, ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ອຸດົມສົມບຸນ, ມີຄຸນນະພາບທາງດ້ານເນື້ອໃນ.