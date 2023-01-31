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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນຊົນຕ້ອງໄວກ່ວາ, ຊັດເຈນກ່ວາ, ເປັນມືອາຊີບກ່ວາ ແລະ ຕິດແທດກັບພືດຕິກຳຕົວຈິງກ່ວາ

ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາສິ່ງພິມ, ລາຍການກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ ໃນຍາມບຸນປີໃໝ່ປີແມວ 2023 ໄດ້ຮັບການລົງທຶນທີ່ລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ, ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ອຸດົມສົມບຸນ...
  ການເຮັດວຽກໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2023  

ສື່ມວນຊົນຕ້ອງໄວກ່ວາ, ຊັດເຈນກ່ວາ, ເປັນມືອາຊີບກ່ວາ ແລະ ຕິດແທດກັບພືດຕິກຳຕົວຈິງກ່ວາ - ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ທີ່ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວຽກງານສື່ມວນຊົນຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ປີແມວ 2023 ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຖືວ່າ: ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນຕ້ອງລົງທຶນສ້າງບັນດາສິ່ງພິມ, ຜະລິດຕະພັນດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບເພື່ອເປັນອາຫານດ້ານຈິດໃຈທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບນັກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ:

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພວກເຮົາຕ້ອງສະຫລຸບເພື່ອຍົກອອກໄດ້ບັນດາບັນຫາເພື່ອຕີລາຄາບັນດາການກະທຳບັນດາການປະພຶດຂອງລັດຖະບານໃນແນວຮົມນີ້ຈາກນັ້ນກະທົບຕອບຄືນກ່ຽວກັບດ້ານນະໂຍບາຍຢ່າງທັນການການກະທົບຕອບທັນການປະຕິກິລິຍາໄວແມ່ນຕ້ອງມີກາສະໜັບສະໜູນຂອງສື່ມວນຊົນ”.

ກໍ່ທີ່ກອງປະຊຸມນີ້, ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາສິ່ງພິມ, ລາຍການກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ ໃນຍາມບຸນປີໃໝ່ປີແມວ 2023 ໄດ້ຮັບການລົງທຶນທີ່ລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ, ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ອຸດົມສົມບຸນ, ມີຄຸນນະພາບທາງດ້ານເນື້ອໃນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ: ເບິ່ງແຍງດູແລບຸນເຕັດໃຫ້ກຳມະກອນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍຈຳນວນເງິນກວ່າ 350 ຕື້ດົ່ງ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ: ເບິ່ງແຍງດູແລບຸນເຕັດໃຫ້ກຳມະກອນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍຈຳນວນເງິນກວ່າ 350 ຕື້ດົ່ງ

ທ້າຍປີ 2022, ເຖິງວ່າ, ວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ຍັງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວເບິ່ງແຍງດູແລບຸນເຕັດ.
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