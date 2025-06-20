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ຂ່າວສານ

ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ, ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ ສືບ​ຕໍ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ທີ່ການພົບປະ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງປະເທດຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ຍາມໃດກໍ່ມານະພະຍາຍາມເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ນຳການພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດສືບຕໍ່ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ງານຕະໜາດນັດ ຈີນ ອາຊີໃຕ້ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ເນື່ອງໃນໂອກກາດເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດ ຈີນ - ອາຊີໃຕ້ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ງານຕະຫຼາດນັດການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ ຄຸນໝິງ ຄັ້ງທີ 29 ຢູ່ ຢູນໜານ, ຈີນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ.

ທີ່ການພົບປະ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງປະເທດຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ຍາມໃດກໍ່ມານະພະຍາຍາມເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ນຳການພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດສືບຕໍ່ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຊີ້ນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ບັນດາກົນໄກສອງຝ່າຍ, ພິເສດແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ໃນນັ້ນເນັ້ນໜັກເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍ່ເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາສຶກສາ ກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນສຳລັບໄວໜຸ່ມສອງປະເທດ.

ໃນສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ສືບຕໍ່ມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລື ບັນດາບັນຫາຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດຢ່າງເປັນປະຈຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມູນ​ເຊື້ອ 100 ປີ​ດ້ວຍ ນ້ຳໃຈ​ໃສ​ແຈ້ງ, ຈິດ​ໃຈບໍ​ລິ​ສຸດ, ປາຍ​ກາ​ແຫຼມ​ຄົມ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມູນ​ເຊື້ອ 100 ປີ​ດ້ວຍ “ນ້ຳໃຈ​ໃສ​ແຈ້ງ, ຈິດ​ໃຈບໍ​ລິ​ສຸດ, ປາຍ​ກາ​ແຫຼມ​ຄົມ”

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາສູງ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນ, ອົງການສື່ມວນຊົນ, ໜັງສືພິມ, ຜູ້ຄົນເຮັດວຽກງານການຂ່າວທົ່ວປະເທດ…
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