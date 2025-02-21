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ຂ່າວສານ

ສືບ​ຕໍ່​ປັບ​ປຸງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ ຫວຽດ​ນາມ - ກູ​ບາ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຜະລິດທັນຍາຫານ, ພະລັງງານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ແລກປ່ຽນເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໄປຍັງບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທທ່ານ Bruno Rodríguez Parrilla ກຳມະການກົມການເມືອງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກູບາ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ກຸມພາ, ຢູ່ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທທ່ານ Bruno Rodríguez Parrilla ກຳມະການກົມການເມືອງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກູບາ ເຊິ່ງພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 18 – 20 ກຸມພາ 2025. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຜະລິດທັນຍາຫານ, ພະລັງງານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ແລກປ່ຽນເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໄປຍັງບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ ເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຢີຊີວະພາບ, ສາທາລະນະສຸກ, ການທ່ອງທ່ຽວ; ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

        ສ່ວນທ່ານ Bruno Rodríguez Parrilla ກຳມະການກົມການເມືອງ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກູບາ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກູບາ ຖືການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດ, ສ້າງພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນ ແລະ ກຳນົດການພົວພັນສອງຝ່າຍ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Bruno Rodríguez Parrilla (ພາບ: TTXVN)

ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວດກັນ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Bruno Rodríguez Parrilla ກຳມະການກົມການເມືອງ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກູບາ ເຊັ່ນດຽວກັນ.


(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ໂດຍ​ກົງ​ ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງ​ພັກ​ສຳ​ລັບ​ກອງ​ທັບ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ໂດຍ​ກົງ​ ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງ​ພັກ​ສຳ​ລັບ​ກອງ​ທັບ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າໝົດປີ 2024, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ກະທັດລັດລົງ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍພື້ນຖານ, ມີໂຄງຮ່າງການປະກອບຈັດຕັ້ງຢ່າງຄົບຊຸດ, ເໝາະສົມກັບບັນດາພາກສ່ວນ, ກຳລັງ.
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