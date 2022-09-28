ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ປະຕິບັດກົນໄກຊຳລະຄ່າກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ - 19
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກັນຍາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມທາງໄກກັບທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານຕີລາຄາການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 30 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫວູດຶກດາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແມ່ນໂລກລະບາດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ກໍ່ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດສັງຄົມສຳລັບບັນດາປະເທດໃນໂລກ, ນັບທັງປະເທດພັດທະນາ. ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທັງລະບົບການເມືອງໄດ້ ແລະ ກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍຈິດໃຈ “ຕ້ານໂລກລະບາດຄືຕ້ານສັດຕູ”, ຖືການປົກປ້ອງຊີວິດອິນຊີ, ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນແມ່ນເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ. ໃນໄລຍະຊີ້ນຳປະຕິບັດການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ, ມີຫຼາຍບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກຳນົດໃນກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແກ່ຍາວເວລາປະຕິບັດການຕໍ່ກຳນົດເວລາໃບຈົດທະບຽບຈຳໜ່າຍຢຸກຢາ; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດກົນໄກຊຳລະຄ່າກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19; ຕີລາຄາບັນດາລະບອບ, ນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ, ຮັບປະກັນການຊ່ວຍໜູນສັງຄົມ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ປັບປຸງ, ຊີ້ແຈ້ງບັນດາຂໍ້ຕິດຂັດກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ; ມີແຜນການກຽມພ້ອມຮັບມືກັບກໍລະນີທີ່ໂລກລະບາດມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນໃໝ່.