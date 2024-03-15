ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ບັນດາເຫດບຸກໂຈມຕີຢູ່ເຂດທະເລແດງ
ວັນທີ 14 ມີນາ, ອົງການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າທາງທະເລຂອງ ອັງກິດ (UKMTO) ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານກ່ຽວກັບເຫດລະເບີດໃຫຍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ເຂດທີ່ຫ່າງຈາກທ່າກຳປັ່ນ Aden ຂອງ ເຢແມັນ ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ປະມານ 50 ໄມທະເລ (ປະມານ 80 ກມ). ບົດລາຍງານໂດຍກຳປັ່ນການຄ້າພວມເຄື່ອນໄຫວຢູ່ເຂດສະໜອງ. ເຫດລະເບີດບໍ່ກໍ່ຄວາມບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກຳປັ່ນສະໜອງຂໍ້ມູນ ກໍຄືບັນດາພາຫະນະໃກ້ນັ້ນ.
UKMTO ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ນີ້ອາດຈະແມ່ນເຫດບຸກໂຈມຕີ, ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຮູ້ລາຍລະອຽດ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ ອາຣັບ ຈຳນວນໜຶ່ງຢັ້ງຢືນວ່າ, ເຫດລະເບີດແມ່ນການບຸກໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟໂດຍກຳລັງ Houthi ຢູ່ ເຢແມັນ ປະຕິບັດ.