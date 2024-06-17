Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສີ​ສັນ ຫວຽດນາມ ໃນ​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ ການ​ຄ້າ, ອາ​ຫານການ​ກິນ ອາ​ຊຽນ 2024

ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຊູແອັດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າ - ອາຫານການກິນ ອາຊຽນ 2024 ຢູ່ Stockholm, ຊູແອັດ.
ອາຫານ ຫວຽດນາມ ດຶງດູດໃຈຜູ້ມາຊື້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ (ພາບ: TTXVN)

ງານຕະຫຼາດນັດດັ່ງກ່າວ ໂດຍຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ປະຈຳ Stockholm ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງ, ດ້ວຍການສົມທົບຂອງສະຖານທູດ 6 ປະເທດ ອາຊຽນ ປະຈຳ ຊູແອັດ, ເຊິ່ງລວມມີ: ອິນໂດເນເຊຍ, ລາວ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.

        ໃນເຫດການນີ້, ສະຖານທູດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ຊູແອັດ ໄດ້ນຳເອົາບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ອາຫານ, ເຄື່ອງສິລະປະຫັດຖະກຳ, ເຄື່ອງຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ເຄື່ອງຈັກສານ... ມາວາງສະຂາຍ ແນະນຳຕໍ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ. ພິເສດ, ບັນດາເຍື່ອງອາຫານພື້ນເມືອງຂອງ ຫວຽດນາມ, ເຊັ່ນ: ແໜມ, ເຂົ້າຈີ່, ບັນກວນ, ກາເຟນົມ... ກໍໄດ້ນຳມາວາງຂາຍເຊັ່ນດຽວກັນ.

        ນີ້ແມ່ນງານຕະຫຼາດນັດຄັ້ງທໍອິດ ໂດຍຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ປະຈໍາ Stockholm ຈັດຂຶ້ນ. ງານຕະຫຼາດນັດແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ  Stockholm ແນະນຳ, ໂຄສະນາກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຂອງປະເທດຊາດໃນບັນດາຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ພະລັງງານທົດແທນ, ການບໍລິການ - logistics, ກະສິກຳທີ່ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ສິນທະເລ - ສິນໃນນ້ຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການ... ເພື່ອປະກອບສ່ວນນຳບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ມາສູ່ເພື່ອນມິດສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປຸກ​ລຸກ​ນ້ຳ​ໃຈ​ startup ໃນ​ໝູ່​ນັກ​ຮຽນ, ນັກ​ສຶກ​ສາ

ປຸກ​ລຸກ​ນ້ຳ​ໃຈ​ startup ໃນ​ໝູ່​ນັກ​ຮຽນ, ນັກ​ສຶກ​ສາ

ມີຫຼາຍຮູບແບບສະຕາດອັບ (start up), ປະດິດຄິດສ້າງທີ່ເປັນເອກະລັກ, ມີລັກສະນະໝູນໃຊ້ສູງ ໂດຍນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດແນະນຳໃນວັນບຸນສະຕາດອັບແຫ່ງຊາດຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຄັ້ງທີ VI, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ໃນກາງເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ. ວັນບຸນດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນເວທີແຫ່ງພູມປັນຍາ, ເຊີດຊູຄວາມສາມາດປະດິດຄິດສ້າງ, ຜົນງານຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ພ້ອມທັບປຸກລຸກນ້ຳໃຈສະຕາດອັບ, ຄວາມຄາດຫວັງກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວ, ສ້າງອາຊີບ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການ, ຄວາມຮັບຮູ້, ກ້າຄິດ, ກ້າທຳ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງຕົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top