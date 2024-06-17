ຂ່າວສານ
ສີສັນ ຫວຽດນາມ ໃນງານຕະຫຼາດນັດ ການຄ້າ, ອາຫານການກິນ ອາຊຽນ 2024
ງານຕະຫຼາດນັດດັ່ງກ່າວ ໂດຍຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ປະຈຳ Stockholm ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງ, ດ້ວຍການສົມທົບຂອງສະຖານທູດ 6 ປະເທດ ອາຊຽນ ປະຈຳ ຊູແອັດ, ເຊິ່ງລວມມີ: ອິນໂດເນເຊຍ, ລາວ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ໃນເຫດການນີ້, ສະຖານທູດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ຊູແອັດ ໄດ້ນຳເອົາບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ອາຫານ, ເຄື່ອງສິລະປະຫັດຖະກຳ, ເຄື່ອງຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ເຄື່ອງຈັກສານ... ມາວາງສະຂາຍ ແນະນຳຕໍ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ. ພິເສດ, ບັນດາເຍື່ອງອາຫານພື້ນເມືອງຂອງ ຫວຽດນາມ, ເຊັ່ນ: ແໜມ, ເຂົ້າຈີ່, ບັນກວນ, ກາເຟນົມ... ກໍໄດ້ນຳມາວາງຂາຍເຊັ່ນດຽວກັນ.
ນີ້ແມ່ນງານຕະຫຼາດນັດຄັ້ງທໍອິດ ໂດຍຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ປະຈໍາ Stockholm ຈັດຂຶ້ນ. ງານຕະຫຼາດນັດແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Stockholm ແນະນຳ, ໂຄສະນາກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຂອງປະເທດຊາດໃນບັນດາຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ພະລັງງານທົດແທນ, ການບໍລິການ - logistics, ກະສິກຳທີ່ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ສິນທະເລ - ສິນໃນນ້ຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການ... ເພື່ອປະກອບສ່ວນນຳບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ມາສູ່ເພື່ອນມິດສາກົນ.