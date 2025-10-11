Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສີ​ສັນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຢູ່​ງານ​ບຸນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ 1 ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ, 48 ປະເທດ ທີ່ມາຈາກ 5 ທະວີບພ້ອມກັນເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນວັດທະນະທຳ - ສິລະປະທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຂອບຂະໜາດຂອງວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໃນກະແສເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ.

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຢູ່ພະລາດຊະວັງທັງລອງ (ຮ່າໂນ້ຍ), ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂງານບຸນວັດທະນະທຳໂລກຄັ້ງທີ 1. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ, 48 ປະເທດ ທີ່ມາຈາກ 5 ທະວີບພ້ອມກັນເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນວັດທະນະທຳ - ສິລະປະທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຂອບຂະໜາດຂອງວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໃນກະແສເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີວ່າ ຫວຽດນາມ ກຳນົດວັດທະນະທຳແມ່ນກຳລັງພາຍໃນຂອງປະເທດ, ຂອງຊາດ, ແມ່ນພື້ນຖານທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

“ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ວັດທະນະທຳບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນກຳລັງແຮງພາຍໃນ, ສາຍສຳພັດນຜູກພັນກຳລັງແຮງສາມັກຄີສາກົນ, ກຳລັງແຮງແຫ່ງການແບ່ງປັນໄພທຳມະຊາດ, ຜົນຕາມມາຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດພວມເກີດຂຶ້ນສຳລັບພວກເຮົາ ລ້ວນແຕ່ມີລັກສະນະທົ່ວປວງຊົນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຄວາມສາມັກຄີສາກົນ, ເຊີດຊູລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ໃນນັ້ນ ມີສາຍໃຍວັດທະນະທຳ”.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ເລື່ອງຈັດງານບຸນວັດທະນະທຳໂລກ ຮ່າໂນ້ຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອເຊີດຊູຈຸດຄວາມງາມດ້ານວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂລກເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງມີຄວາມໝາຍທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈແບ່ງປັນ, “ນ້ຳໃຈຊົນຊາດ”, ມິດຈິດມິດໃຈ”. ລາຍການມີຫຼາຍເນື້ອໃນທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແນໃສ່ລະດົມເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກພາຍຸ, ນ້ຳຖ້ວມໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ສ່ວນທ່ານ Jonathan Baker ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ UNESCO ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດພ້ອມກັນສ້າງອະນາຄົດ ເຊິ່ງຢູ່ໃນນັ້ນ ວັດທະນະທຳສ້າງແຮງບັນດານໃຈ, ຄວາມສາມັກຄີ, ອົງອາດກ້າຫານ ຕໍ່ສະພາບຫຍຸ້ງຍາກ, ໄພທຳມະຊາດ.

ໃນຂອບເຂດງານບຸນ, ແຕ່ວັນທີ 11 ຕຸລາ -  12 ຕຸລາ, ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກ ຈະດຳເນີນຢູ່ພະລາດຊະວັງທັງລອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ.ເກົາຫຼີ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ.ເກົາຫຼີ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ຕຸລາ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ.ເກົາຫຼີ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກແຮງງານ ສປປ.ເກົາຫຼີ ຢ່າງຈົບງາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top