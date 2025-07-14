ຂ່າວສານ
ສີສັນ ຮ່າໂນ້ຍ ຜ່ານຄວາມງາມດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຝລັ່ງ
“ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ຮ່າໂນ້ຍ ງາມທີ່ສຸດແມ່ນຍາມຮຸ່ງເຊົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າມັກໄປຊົມທິວທັດ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຊ່ວງເວລານີ້. ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ບັນດາຫລັງເຮືອນທີ່ເກົ່າແກ່ມີຈຸດຄວາມງາມດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳສະເພາະ ດ້ວຍຫລັງຄາເຮືອນມຸງດິນຂໍ, ສີທາທີ່ເກົ່າແກ່ ແລະ ບັນດາຜູ້ທີ່ດຳລົງຊີວິດໃນເຮືອນຫລັງນັ້ນ ອອກກຳລັງກາຍຢູ່ລະບຽງ ຫລື ຄວາມຮູ້ສຶກບັນຍາກາດສະຫງົບງຽບຂອງຖະຫນົນຫົນທາງ. ນັ້ນແມ່ນຈຸດສະເພາະຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ”.
ອ້າຍ ຟ້າມຮວ່າງຈຽນ ຊາວ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເວົ້າດ້ວຍຄວາມໃນໃຈຄືດັ່ງກ່າວ. ສຳລັບ ອ້າຍແລ້ວ, ບັນດາເຮືອນຫລັງເກົ່າດ້ວຍການອອກແບບຈາກສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງ ຝລັ່ງ ດ້ວຍສີເຫລືອງເຂັ້ມຈືດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຖະຫນົນສາຍຕ່າງໆຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນມີຄວາມງາມທີ່ແຕກຕ່າງ. ນັ້ນແມ່ນ ຮ່າໂນ້ຍ ຄວາມງາມ ເກົ່າແກ່ສະຫງົບງຽບ ຂອງຕົວເມືອງໃນເມື່ອກ່ອນ.
ຮ່າໂນ້ຍ ມີຄຸ້ມຖະຫນົນເກົ່າ ແລະ ຄຸ້ມຖະຫນົນ ຝລັ່ງ ຍັງຮັກສາຫລາຍກິດຈະກຳໂດຍໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນມໍລະດົກອັນລ້ຳຄ່າຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳ ນະຄອນຫລວງ. ກວ່າ 100 ປີກ່ອນນີ້ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຝ່າຍຕາເວັນຕົກ, ໃນນັ້ນ ມີສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຝລັ່ງ ໄດ້ເຊື່ອມເຂົ້າ ຮ່າໂນ້ຍ ແຕ່ຊາວທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຫັນເປັນສະຖາປັດຕະຍະກຳ ອິນດູຈີນ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຝລັ່ງ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ມີບັນດາຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ຜ່ານຫລາຍການປ່ຽນແປງ, ຄວາມງາມດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳນີ້ ຍັງຄົງໄດ້ຮັບການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄຫມຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ຍິ່ງອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນຕື່ມ. ນັກສະຖາປະນິກ ເຈີນຮູຍແອັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນນະຄອນທີ່ມີປະຫວັດສາດພັດທະນາກວ່າ 100 ປີ ແລະ ຫັນເປັນຕົວເມືອງຕາມຮູບແບບ ຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ແຕ່ໃນ100 ປີນັ້ນຢູ່ບັນດາໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ກໍ່ໄດ້ສ້າງເປັນບັນດາຮູບແບບ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຮູບພາບບັນດາກິດຈະກຳຢູ່ໃນຄຸ້ມຖະຫນົນ ຝລັ່ງ ຫລື ຄຸ້ມຖະຫນົນເກົ່າຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນມີຫລາຍຮູບພາບສວຍງາມທີ່ໄດ້ເຕົ້າໂຮມເຂົ້າກັນ”.
ບັນດາເຮືອນທີ່ໄດ້ອອກແບບຕາມສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຝລັ່ງ ໄດ້ກາຍເປັນແຫລ່ງເອກະສານ, ແຫລ່ງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ນັກສິລະປິນປະດິດແຕ່ງຫລາຍຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີນັກແຕ້ມ ບຸ່ຍກວາງຄຽມ, ແມ່ນຜູ້ໄດ້ກຳເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ຖະຫນົນເກົ່າ ຮ່າໂນ້ຍ. ນັກຈິດຕະກອນ ບຸຍກວາງຄຽມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຖ້າຫາກ ຮ່າໂນ້ຍ ບໍ່ມີບັນດາຖະຫນົນເກົ່າແກ່ ເວລານັ້ນ ນັກສິລະປິນຈະບໍ່ມີແຫລ່ງບັນດານໃຈເພື່ອປະດິດແຕ່ງ. ຖ້າວ່າ ນັກຈິດຕະກອນ ບຸ່ຍຊວນຝາຍ ບໍ່ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມງາມນັ້ນ, ປຸກຄຸນຄ່ານັ້ນຂຶ້ນ, ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ທຸກຄົນອາດຈະຫລົງລືມ. ບັນດາເຮືອນຫລັງເກົ່າແກ່ ຊື່ງນັກດົນຕີ ຈິ້ງກົງເຊີນ ແຕ່ງໃນບົດເພງ ຄິດຮອດລະດູໃບໄມ້ຫລົ່ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ຫລື ບົດເພງ ນ້ອງສາວໃນຖະຫນົນເກົ່າ ຮ່າໂນ້ຍ ຂອງນັກດົນຕີ ຟູກວາງ ແມ່ນສິ່ງທີ່ນຳມາເຊິ່ງຫລາຍຄວາມຮູ້ສຶກໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. ບັນດາຮູບພາບນັ້ນ ແມ່ນມີຈຸດແຕກຕ່າງສະເພາະເມື່ອທຽບກັບຕົວເມືອງອື່ນ”.
ມີຫລາຍກິດຈະກຳສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຝລັ່ງ ພາຍຫລັງ100 ປີຍັງຄົງຕົວ ໄດ້ກາຍເປັນພື້ນທີ່ມີຫລາຍສີສັນທີິ່ແຕກຕ່າງເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນອາດສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖາປັດຕະຍະກຳກໍ່ຄື ຊີວິດຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນເມື່ອກ່ອນ. ນັ້ນແມ່ນ ໂຮງລະຄອນໃຫຍ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ນຳເອົາການອອກແບບດ້ວຍສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຝລັ່ງ ເດີມ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງແຕ່ປີ 1901 -1911 ໂດຍອີງໃສ່ການອອກຂອງໂຮງລະຄອນ Opera Garnier ຢູ່ ປາຣີ. ໂຮງລະຄອນໃຫຍ່ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາໂຮງລະຄອນໃຫຍ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນດຳເນີນຫລາຍເຫດການສຳຄັນຂອງນະຄອນຫລວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ມີຊື່ສຽງດ້ວຍບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະສະຖາບັນ…
ໃນຂະນະນັ້ນ ມີວີນລາ ຈຳນວນຫນຶ່ງຢູ່ຄຸ້ມຖະຫນົນເກົ່າ ກໍ່ໄດ້ຮັບການບູລະນະປະຕິສັງຂອນກາຍເປັນພື້ນທີ່ວັດທະນະທຳ. ຕົວຢ່າງຄື ວີນລາ ຝລັ່ງ ເກົ່າ ຢູ່ ເລກທີ 49 ຖະຫນົນ ເຈີນຮຶງດ້າວ. ນັ້ນແມ່ນ ວີນລາແບບສວນຂອງທ່ານໝໍ ຊາວຝລັ່ງ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງດ້ວຍບັນດາຊ່າງ ຫວຽດນາມ. ນັກສະຖາປະນິກ ຊາວ ຝລັ່ງ Emma Reix ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ບັນດາ ວີນລາເກົ່າ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຄ້າຍຄືເຮືອນສ່ວນຕົວຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຝລັ່ງ. ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງຕາມເຄືອຂ່າຍວາງແຜນຜັງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ມັນບໍ່ແມ່ນຮູບແບບເຮືອນຢູ່ຂອງເຂດຕົວເມືອງ ຫາກແມ່ນເຮືອນສວນ ຫລື ເຮືອນພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ. ນອກນັ້ນ ວີນລາ ຢູ່ ຝລັ່ງ ທີ່ກໍ່ສ້າງຢູ່ບັນດາເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຈະນຳໃຊ້ວັດສະດຸຂອງເຂດນັ້ນ ແລະ ອອກແບບຕາມສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງເຂດນັ້ນ. ວີນລາຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍ່ມີຈຸດລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ, ວິທີການກໍ່ສ້າງ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ, ມີລັກສະນະເປັນເອກະພາບ ແລະ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງດ້ວຍຫີນ”.
ບັນດາເຮືອນຫລັງເກົ່າຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາວີນລາ ຫລື ກິດຈະກຳໄດ້ຮັບການອອກແບບຕາມສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຝລັ່ງ ຄືແມ່ນຄວາມງາມແບບເກົ່າແກ່ ແລະ ສະຫງົບງຽບຂອງເຂດຕົວເມືອງທີ່ອຶກກະທຶກຄຶກໂຄມຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ເມື່ອຊົມບັນດາພື້ນທີ່ນີ້ ຫລາຍຄົນຢາກປີ້ນເວລາກັບຄືນ ໄປຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງ ຊາວຮ່າໂນ້ຍ ໃນເມື່ອກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັກເຂດດິນແດນນີ້ຫລາຍກວ່າອີກ.