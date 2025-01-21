ຂ່າວສານ
ສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນ
ປະຫວັດສາດຕົວຈິງໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ, ບໍ່ວ່າໃນໄລຍະປະຫວັດສາດໃດ, ເລື່ອງເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ເຕົ້າໂຮມກຳລັງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ລ້ວນແຕ່ນຳມາເຊິ່ງບັນດາຜົນສຳເລັດສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ.
ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ - ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກຊາດໄດ້
ດ້ວຍຈຳນວນກວ່າ 6 ລ້ານຄົນທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ຮ່ຳຮຽນຢູ່ 130 ປະເທດ, ເຂດແຄວ້ນໃນໂລກ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນກຳລັງສຳຄັນ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ປີຜ່ານມາ, ເຖິງວ່າປະເຊີນໜ້າກັບຫຼາຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ຊ້ຳບໍ່ໜຳ ບາງເທື່ອຍັງປະສົບກັບຄວາມບໍ່ສະຫງົບຢູ່ບາງບໍລິເວນທີ່ເກີດສົງຄາມ, ໄພທຳມະຊາດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຍັງມານະພະຍາຍາມບືນຕົວຂຶ້ນ. ມີຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ທີ່ຕັ້ງຂອງຕົນໃນສັງຄົມປະເທດປະຈຳຖິ່ນ, ຊ້ຳບໍ່ໜຳ ຍັງໄດ້ຮັບການຈົດຊື່ໃນແຜນທີ່ພູມປັນຍາໂລກ.
ບັນດາເລື່ອງລາວອັນອົບອຸ່ນກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈວົງຄະນະຍາດ, ສາມັກຄີ, ອຸ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ເຖິງວ່າຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ຍາມໃດກໍອວ່າຍໜ້າເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ. ນ້ຳໃຈອຸ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງພາຍໃນປະເທດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກພະຍຸ Yagi…. ສືບຕໍ່ເປັນການຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ນ້ຳໃຈຮັກຊາດອັນສູງສົ່ງ, ມິດຈິດມິດໃຈທີ່ເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ, ນ້ຳໃຈມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ.
ນ້ຳໃຈ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ມີຕໍ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນທັດສະນະອັນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງວົງຄະນະຍາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກຊາດໄດ້. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ນັ້ນແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍອັນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແລະ ລຸລ່ວງ. ໃນຜົນງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍມີການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດນັ້ນ ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈ, ແມ່ນກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍແຫ່ງກຳລັງແຮງ, ນຳມາເຊິ່ງທຸກໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ສະຫງ່າລາສີ ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ”.
ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ
ຄວາມຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງຂອງການນຳ ຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນນຳປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດພັດທະນາ, ສ້າງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີປະຊາຊົນຮັ່ງມີ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ, ສີວິໄລ, ທຽບທັນກັບບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດໃນຫ້າທະວີບໃນໂລກ. ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ຕ່າງກໍມີຊີວິດທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູນສຸກ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ໄດ້ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ, ໄດ້ປະກອບສ່ວນນັບມື້ນັບຫຼາຍໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງໂລກ, ຄວາມຜາສຸກຂອງມວນມະນຸດ ແລະ ສີວິໄລຂອງທົ່ວໂລກ.
ເພື່ອຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດປະຫວັດສາດຢ່າງສຸດຂີດ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເຄົາລົບບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ທົ່ວທຸກແຖບຖິ່ນໃນໂລກ ແລະ ທັດສະນະນີ້ ໂດຍທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນເປັນຫຼາຍຄັ້ງວ່າ:
“ໂດຍຮັບຮູ້ຄວາມສຳຄັນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ວົງຄະນະຍາດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດາສະຫະສະມາຄົມ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດເຄື່ອນໄຫວຢ່າງແຮງ, ຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນມີໂອກາດຮ່ວມມືຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ພິເສດແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຄົນໄວໜຸ່ມ, ຜູ້ຖືສາຍເລືອດ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງພື້ນຖານພູມປັນຍາທີ່ກ້າວໜ້າຂອງໂລກ. ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກໜູນຊ່ວຍ, ຊຸກຍູ້ນ້ຳໃຈເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ຄວາມປະດິດຄິດສ້າງໃນປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕິດພັບກັບບ້ານເກີດເມືອງນອນໃນໄລຍະຍາວ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດ”.
ໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດພົ້ນເດັ່ນນັ້ນແມ່ນ, ໄລຍະຜ່ານມາ, ກົມການເມືອງໄດ້ປະກາດໃຊ້ມະຕິວ່າດ້ວຍການສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ. ມະຕິດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາບັນດາແຜນນະໂບຍາຍໃຫຍ່ໃນການດຶງດູດຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະກອບສ່ວນຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະ ພູມປັນຍາເຂົ້າໃນບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມແຫ່ງຊາດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃນງານພົບປະຜູ້ຕາງໜ້າຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ ວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ດ້ວຍບົດຮຽນປະສົບການ, ພູມປັນຍາ, ວົງຄະນະຍາດຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ພິເສດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ວົງຄະນະຍາດຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດຈະສືບຕໍ່ແມ່ນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງຕ່າງປະເທດກັບປະເທດຊາດ. ຂົວຕໍ່ນີ້ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການທະວີຄູນ ດ້ວຍຫຼາຍວິທີທາງ ເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ”.
ໃນຈຸດເວລາປະຫວັດສາດຂອງຊາດ, ການເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ເຕົ້າໂຮມແຫຼ່ງກຳລັງທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ, ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດ, ຄວາມສະດວກໄດ້ຢ່າງສຸດຂີດ, ນຳປະເທດຊາດພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ເຂັ້ມແຂງໃນໄລຍະເວລາຈະມາເຖິງ./.