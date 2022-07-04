ຂ່າວສານ
ສາມນະຄອນ ຫວຽດນາມ ຖືກຈັດເຂົ້າ Top ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ວາລະສານ Travel & Leisure ຫາກໍ່ປະກາດລາງວັນ Asia’s Best Awards 2022 ເພື່ອແນະນຳບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວ, ເຂດຕາກອາກາດ, ພັດທະຄານ...ໃນພາກພື້ນ. ບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ ໂດຍອີງໃສ່ການຄັດເລືອກຂອງຜູ້ອ່ານໃນທົ່ວໂລກ, ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຫາເດືອນເມສາປີນີ້. ດ່ານັ້ງ, ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນ 3 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວມາຈາກ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ເຊີດຊູໃນລາງວັນທ່ອງທ່ຽວ Asia’s Best Awards 2022 ຂອງ Travel & Leisure.
ໃນບັນຊີລາຍຊື່ 10 ນະຄອນແຖວໜ້າ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຂອງ Travel & Leisure, ດ່ານັ້ງຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 3, ຮ່າໂນ້ຍ ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 5 ແລະ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 8, ບາງກອກ, ນະຄອນຫຼວງຂອງໄທ, ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 1.
ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຫວຽດນາມ, Travel & Leisure ຂຽນວ່າ: “ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ປັດຈຸບັນ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເຂົ້າເມືອງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກວດຫາເຊື້ອ ພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ແຍກຕົວ. ຈົ່ງຄິດເຖິງເຍື່ອງອາຫານເຝີ ແລະ ກາເຟນົມເຢັນຢູ່ຫວຽດນາມ ໃນເວລາ ຮັບຊົມການປະກາດລາງວັນ.”
Travel & Leisure ແມ່ນວາລະສານການທ່ອງທ່ຽວແຖວໜ້າໂລກ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ປະເທດ ອາເມລິກາ) ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າອ່ານກ່ວາ 16 ລ້ານເທື່ອຄົນຕໍ່ເດືອນ.