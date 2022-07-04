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ຂ່າວສານ

ສາມ​ນະ​ຄອນ ຫວຽດ​ນາມ ​ຖືກ​ຈັດ​ເຂົ້າ Top ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

Travel & Leisure ແມ່ນວາລະສານການທ່ອງທ່ຽວແຖວໜ້າໂລກ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ປະເທດ ອາເມລິກາ) ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າອ່ານກ່ວາ 16 ລ້ານເທື່ອຄົນຕໍ່ເດືອນ.
  ດ່າໜັງແມ່ນໜຶ່ງໃນສາມ​ນະ​ຄອນຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ​ຖືກ​ຈັດ​ເຂົ້າ Top ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ (ພາບ: HT)  

ວາລະສານ Travel & Leisure ຫາກໍ່ປະກາດລາງວັນ Asia’s Best Awards 2022 ເພື່ອແນະນຳບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວ, ເຂດຕາກອາກາດ, ພັດທະຄານ...ໃນພາກພື້ນ. ບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ ໂດຍອີງໃສ່ການຄັດເລືອກຂອງຜູ້ອ່ານໃນທົ່ວໂລກ, ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຫາເດືອນເມສາປີນີ້. ດ່ານັ້ງ, ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນ 3 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວມາຈາກ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ເຊີດຊູໃນລາງວັນທ່ອງທ່ຽວ Asia’s Best Awards 2022 ຂອງ Travel & Leisure.

ໃນບັນຊີລາຍຊື່ 10 ນະຄອນແຖວໜ້າ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຂອງ Travel & Leisure, ດ່ານັ້ງຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 3, ຮ່າໂນ້ຍ ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 5 ແລະ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 8, ບາງກອກ, ນະຄອນຫຼວງຂອງໄທ, ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 1.

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຫວຽດນາມ, Travel & Leisure ຂຽນວ່າ: “ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ປັດຈຸບັນ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເຂົ້າເມືອງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກວດຫາເຊື້ອ ພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ແຍກຕົວ. ຈົ່ງຄິດເຖິງເຍື່ອງອາຫານເຝີ ແລະ ກາເຟນົມເຢັນຢູ່ຫວຽດນາມ ໃນເວລາ ຮັບຊົມການປະກາດລາງວັນ.”

Travel & Leisure ແມ່ນວາລະສານການທ່ອງທ່ຽວແຖວໜ້າໂລກ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ປະເທດ ອາເມລິກາ) ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າອ່ານກ່ວາ 16 ລ້ານເທື່ອຄົນຕໍ່ເດືອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ, ລາວ, ໄທ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ

ຫວຽດ​ນາມ, ລາວ, ໄທ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລາວ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ພ້ອມກັບບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທັງສອງປະເທດຮັບໃຊ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
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