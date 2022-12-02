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ຂ່າວສານ

ສານ ອວຍພອນ ວັນຊາດ ສປປ ລາວ

ການນຳ ພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງສານອວຍພອນ 47 ປີ ແຫ່ງວັນຊາດ ສປປ ລາວ .
    

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫລີມສະຫລອງ 47 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ສປປ ລາວ (2/12/1975 - 2/12/2022), ວັນທີ 1 ທັນວາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູຈ້ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພ້ອມກັນສົ່ງສານອວຍພອນມາຍັງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ໄດ້ສົ່ງສານອວຍພອນມາຍັງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລາວ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ. ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈູງ, ຫົວຫນ້າຄະນະພົວພັນສູນກາງພັກ ໄດ້ສົ່ງສານອວຍພອນມາຍັງ ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ຫົວຫນ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ ຕ້ອນ​ຮັບ​ ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອາ​ເຊັກ​ໄບ​ຢານ ແລະ ບ​ຣູ​ໄນ ເຂົ້າ​ຍື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ ຕ້ອນ​ຮັບ​ ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອາ​ເຊັກ​ໄບ​ຢານ ແລະ ບ​ຣູ​ໄນ ເຂົ້າ​ຍື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເຊັກໄບຢານ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Shovgi Kamal Oglu Mehdizade ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ.
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