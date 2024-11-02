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ຂ່າວສານ

ສານ​, ໂທ​ລະ​ເລກຊົມ​ເຊີຍ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ເລືອກຕັ້ງທ່ານເລືອງເກືອງດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ສສ. ຫວຽດນາມ, ການນຳບັນດາປະເທດ ບຣູໄນ, ຟີລິບປິນ, ໄທ, ໂມຊຳບິກ ໄດ້ສົ່ງສານ, ໂທລະເລກຊົມເຊີຍທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ

ມະຫາກະສັດແຫ່ງບຣູໄນ  Darussalam Haji Hassanal Bolkiah ໄດ້ຕີລາຄາສູງການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄຫວພິບ ລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ທ່ານສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ທ່ານປະທານາທາບໍດີ ສ. ຟີລິບປິນ Ferdinand Romualdez Marcos Jr ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ, ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ ໃນອາຊຽນ ຈະນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.

ມະຫາກະສັດ ວາຊິຣາລົງກອນ ໄທ ແລະ ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໄດ້ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ສ່ວນທ່ານ Filipe Jacinto Nyusi ປະທານາທິບໍດີ ສ.ໂມຊຳບິກ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນໄປຍັງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນ​ຊົນ ​ລາວ​ ຍ້ອງ​ຍໍ​ສັນ​ລະ​ເສີນ ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີຂອງ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫວຽດ​ນາມ

ສື່ມວນ​ຊົນ ​ລາວ​ ຍ້ອງ​ຍໍ​ສັນ​ລະ​ເສີນ ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີຂອງ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫວຽດ​ນາມ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ເອົາລົງບົດຂຽນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ເຮັດໜ້າທີ່ສາກົນຢູ່ ລາວ.
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