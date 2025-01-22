ຂ່າວສານ
ສານຢ່າງແຮງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃນມື້ທຳອິດຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ
ວັນທີ 20 ມັງກອນ, ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງຢ່າງເປັນທາງການ, ກາຍເປັນປະທານາທິບໍດີຜູ້ທີ 47 ໃນປະຫວັດສາດຂອງ ອາເມລິກາ. ໃນມື້ທຳອິດທີ່ກັບຄືນທຳນຽບຂາວ, ຜູ້ນຳໜ້າປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ຍົກອອກບັນດາສານ ແລະ ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຢ່າງແຮງ.
ພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຂອງທ່ານ Donald Trump ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ມັງກອນ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງເຕັນ ດີ.ຊີ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ທີ່ທ່ານ Donald Trump ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງການນຳສູງສຸດຂອງ ອາເມລິກາ, ພາຍຫຼັງອາຍຸການເປັນປະທານາທິບໍດີຄັ້ງທຳອິດໄລຍະ 2016 – 2020.
“ສັງກາດທອງ” ສຳລັບປະເທດ ອາເມລິກາ
ໃນບົດກ່າວປາໄສທຳອິດພາຍຫຼັງສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຖະແຫຼງເລີ່ມຕົ້ນສັງກາດທອງໃຫ້ແກ່ປະເທດ ອາເມລິກາ. ຕາມທ່ານ Donald Trump ແລ້ວ, ເລື່ອງທ່ານຍາດໄດ້ໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃນປີ 2024 ເພື່ອກັບຄືນເຂົ້າມາທຳນຽບຂາວ ແມ່ນສິ່ງທີ່ໜ້ອຍຄົນເຊື່ອວ່າຈະມັນເກີດຂຶ້ນ, ແຕ່ໄຊຊະນະນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອາເມລິກາ ແມ່ນປະເທດຂອງ “ບັນດາສິ່ງທີ່ຄິດວ່າຈະໄດ້” ແລະ “ສິ່ງທີ່ຊາວ ອາເມລິກາ ສາມາດເຮັດເກັ່ງທີ່ສຸດແມ່ນປະຕິບັດສິ່ງທີ່ວ່າຈະບໍ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້”. ທ່ານປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ຢືນຢັນວ່າ, ອຳນາດການປົກຄອງໃໝ່ຂອງທ່ານຈະສືບຕໍ່ວິວັດການປະຕິບັດ “ບັນດາສິ່ງທີ່ວ່າຈະບໍ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້” ນັ້ນແມ່ນນຳປະເທດ ອາເມລິກາ ກັບຄືນສູ່ທີ່ຕັ້ງໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບໃນທົ່ວໂລກ. ທ່ານ Donald Trump ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນ ອາເມລິກາ ຈົ່ງໝັ້ນໃຈອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າ ໃນໄລຍະ 4 ປີຂຶ້ນກຳອຳນາດທີ່ຈະມາເຖິງຂອງທ່ານ ຈະແມ່ນ 4 ປີຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ ອາເມລິກາ.
“ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ປະເທດ ອາເມລິກາ ຈະເບິ່ງຕົນເອງວ່າແມ່ນປະເທດພວມເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ, ແມ່ນປະເທດໜຶ່ງທີ່ເພີ່ມຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ເປີດກວ້າງຜືນແຜ່ນດິນ, ກໍ່ສ້າງບັນດານະຄອນ, ຍົກສູງຄວາມຄາດຫວັງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ນຳເອົາທຸງຊາດຂອງ ອາເມລິກາ ໄປຍັງຂອບໄຟ້າໃໝ່ທີ່ສວຍສົດງົດງາມ”.
ກໍ່ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ທ່ານ Donald Trump ຢືນຢັນວ່າ ທ່ານຈະປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດນັບແຕ່ຈຸດເວລາທຳອິດ ເພື່ອປ່ຽນແປງປະເທດ ອາເມລິກາ, ນັບແຕ່ການຈັດສົ່ງທະຫານມາປົກປັກຮັກສາເຂດຊາຍແດນທາງທິດໃຕ້, ເນລະເທດຜູ້ເຂົ້າເມືອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍນັບລ້ານຄົນ, ຕະຫຼອດຮອດເລື່ອງ ອາເມລິກາ ຍາດຄືນສິດຄວບຄຸມຊ່ອງແຄບ Panama ຄືນໃໝ່, ປ່ຽນຊື່ເຂດອ່າວ ເມັກຊີໂກ ເປັນອ່າວ ອາເມລິກາ…
ສິ່ງທີ່ພິສູດໃຫ້ບັນດາຄຳຖະແຫຼງແມ່ນ, ເມື່ອໄດ້ກັບຄືນທຳນຽບຂາວ ພາຍຫຼັງພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ເຊັນລັດຖະບັນຍັດບໍລິຫານເກືອບ 100 ສະບັບ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຫຼາຍຂົງເຂດ. ໜ້າເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນ, ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຕົກລົງປະເທດ ອາເມລິກາ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງ ປາຣີ 2015 ກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ, ຖອນອອກຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO). ກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງເຂດຊາຍແດນ ແລະ ການເຂົ້າເມືອງ, ທ່ານ Donald Trump ຕົກລົງປະກາດສະພາບສະພາວະສຸກເສີນຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ເມັກຊີໂກ, ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກອງທັບ ອາເມລິກາ ກໍ່ສ້າງກຳແພງຊາຍແດນໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງທະຫານປະຈຳຢູ່ເຂດນີ້. ກ່ຽວກັບດ້ານພາສີ, ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ເຊັນລັດຖະບັນຍັດຈັດວາງພາສີ 25% ສຳລັບຜະລິດຕະພັນທັງໝົດທີ່ນຳເຂົ້າຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ ມາຈາກ ເມັກຊີໂກ ແລະ ກາດານາ ແລະ ຈັດວາງພາສີນຳເຂົ້າສຳລັບສິນຄ້າມາຈາກ ຈີນ ຕື່ມອີກ 10%…
ບັນດາຜົນສະທ້ອນຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນໄດ້
ຕາມວົງການນັກສັງເກດການແລ້ວ, ບັນດາລັດຖະບັນຍັດບໍລິຫານທີ່ທ່ານ Donald Trump ເຊັນໃນມື້ທຳອິດຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງນັ້ນ ໄດ້ສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ຊ້ຳບໍ່ໜຳມີລັກສະຕ່າວປິ້ນ, ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງ ອາເມລິກາ, ນັບທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ກໍ່ບັນດາຜົນສະທ້ອນທີ່ມີລັກສະນະທົ່ວໂລກ. ເລື່ອງ ອາເມລິກາ, ແມ່ນປະເທດມີການປ່ອຍອາຍພິດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງດິນຟ້າອາກາດ ປາຣີ ແລະ ຍູ້ແຮງການຂຸດຄົ້ນ, ນ້ຳໃຊ້ແຫຼ່ງເຊື້ອເພີງຟອກຊິວນັ້ນ ແນ່ນອນວ່າຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນປະຈຸບັນຂອງໂລກ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ໜ້າວິຕົກກັງວົນ ໃນສະພາບທີ່ບັນດາປະເທດຈະຕ້ອງຍື່ນສະເໜີບົດປະກອບໂດຍປະເທດຕັດສິນເອງ (NDC), ໃນນັ້ນ ຊີ້ແຈ້ງຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ແຜນຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ ຕໍ່ສະຫະປະຊາຊາດໃນຕົ້ນປີ 2025. ທ່ານ Pranshu Singhal, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ Karo Sambhav, ອົງການສິ່ງແວດລ້ອມ ອິນເດຍ ສະເພາະກິດດ້ານເສດຖະກິດໝູນວຽນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ, ບັນດາການປ່ຽນແປງໃຫຍ່ພວມດຳເນີນໄປ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດດິນຟ້າອາກາດ, ນັ້ນແມ່ນ ທຸກຄົນພວມຖາມຕົນເອງວ່າ ສິ່ງໃດຈະເກີດຂຶ້ນສຳລັບບັນດາສົນທິສັນຍາ, ສິ່ງໃດຈະເກີດຂຶ້ນກັບບັນດານະໂຍບາຍ, ບັນດາດຳລັດໃນອະນາຄົດ, ບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເຮົາຈະກ້າວຂຶ້ນໄດ້ບໍ່? ນັ້ນແມ່ນຄຳຖາມໃຫຍ່”.
ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຫຼາຍປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງລະມັດລະວັງຕໍ່ບັນດາການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ ອາເມລິກາ ໃນມື້ທຳອິດທີ່ທ່ານ Donald Trump ກັບຄືນກຳອຳນາດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຖອນປະເທດ ອາເມລິກາ ອອກຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍ ຫຼື ເລື່ອງເພີ່ມຄວາມກົດດັນດ້ານການຄ້າສຳລັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ.