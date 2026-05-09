ຂ່າວສານ
ສານການຄ້າ ອາເມລິກາ ປະຕິເສດລະດັບອັດຕາພາສີທົ່ວໂລກ 10% ຂອງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump
ວັນທີ 7 ພຶດສະພາ, ສານການຄ້າ ອາເມລິກາ ໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນຕ້ານຄືນ ລະດັບອັດຕາພາສີທົ່ວໂລກ 10% ສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ອາເມລິກາ ສ່ວນຫຼາຍໃນເວລາ 150 ວັນຂອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump.
ຕາມສານການຄ້າ ອາເມລິກາ, ອຳນາດການປົກຄອງຂອງ ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕາທີ 122 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າປີ 1974 ບໍ່ເໝາະສົມ ຊື່ງເຄີຍໄດ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາວິກິດການເງິນຕາໄລຍະສັ້ນ ຫາກບໍ່ແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບຂາດດຸນການຄ້າປົກກະຕິ.
ຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວຖືກຖືວ່າ ແມ່ນບາດຄ້ອນດ້ານນິຕິກຳຫຼາຍພໍສົມຄວນ ສຳລັບຍຸດທະສາດການຄ້າແຂງກະດ້າງທີ່ ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ເດີນຕາມໃນອາຍຸການທີສອງ. ອຳນາດການປົກຄອງຂອງ ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຄາດວ່າຈະຄ້ານຄຳຕັດສິນຂອງສານການຄ້າສາກົນ ອາເມລິກາ.