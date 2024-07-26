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ຂ່າວສານ

ສາກົນຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ສຳນັກຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ລາວ KPL ໄດ້ລົງພິມບົດສຳພາດບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ ລາວ ຫຼາຍທ່ານ, ໃນນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເປັນລະບົບຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກ່ຽວກັບລັດທິ ມາກ - ເລນິນ ແລະ ແນວຄິດ ໂຮ່ຈີມິນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ (ພາບ: VGP)

ໃນຊຸມມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ສື່ມວນຊົນໂລກໄດ້ມີບົດຂຽນຫຼາຍບົດກ່ຽວກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ໃນນັ້ນ, ຊີ້ແຈ້ງບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ຜູ້ນຳໜ້າພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາປະເທດຊາດ, ປ້ອງກັນ ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ ກັບແນວທາງການຕ່າງປະເທດທີ່ສະຫຼາດສ່ອງໃສ, ຊ່ວຍຍົກສູງທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ.

        ສຳນັກຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ລາວ KPL ໄດ້ລົງພິມບົດສຳພາດບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ ລາວ ຫຼາຍທ່ານ, ໃນນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເປັນລະບົບຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກ່ຽວກັບລັດທິ ມາກ - ເລນິນ ແລະ ແນວຄິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ກາຍເປັນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທົ່ວໂລກ.

        ໃນບົດຂຽນ, “ຄວາມສູນເສຍທີ່ບໍ່ອາດທົດແທນໄດ້ສຳລັບ ກຸຍບາ”, ສຳນັກຂ່າວສານ Prensa Latina ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດ ກຸຍບາ ຍາມໃດກໍ່ຄິດເຖິງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຄືຜູ້ເປັນອ້າຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຜູ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນພິເສດລະຫວ່າງ 2 ພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດບໍ່ຮູ້ເມື່ອຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂທ​ລະ​ເລກ, ຈົ​ດ​ໝາຍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ​ຕໍ່​ການ​ຈາກ​ໄປ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ

ໂທ​ລະ​ເລກ, ຈົ​ດ​ໝາຍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ​ຕໍ່​ການ​ຈາກ​ໄປ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ

ການນຳຂັ້ນສູງບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ; ບັນດາພັກກຳອຳນາດ, ພັກກອມມູນິດໃນໂລກ, ບັນດາພັກຄູ່ຮ່ວມມື, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ, ສານສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
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