ຂ່າວສານ
ສາກົນຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ
ໃນຊຸມມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ສື່ມວນຊົນໂລກໄດ້ມີບົດຂຽນຫຼາຍບົດກ່ຽວກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ໃນນັ້ນ, ຊີ້ແຈ້ງບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ຜູ້ນຳໜ້າພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາປະເທດຊາດ, ປ້ອງກັນ ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ ກັບແນວທາງການຕ່າງປະເທດທີ່ສະຫຼາດສ່ອງໃສ, ຊ່ວຍຍົກສູງທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ.
ສຳນັກຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ລາວ KPL ໄດ້ລົງພິມບົດສຳພາດບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ ລາວ ຫຼາຍທ່ານ, ໃນນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເປັນລະບົບຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກ່ຽວກັບລັດທິ ມາກ - ເລນິນ ແລະ ແນວຄິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ກາຍເປັນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທົ່ວໂລກ.
ໃນບົດຂຽນ, “ຄວາມສູນເສຍທີ່ບໍ່ອາດທົດແທນໄດ້ສຳລັບ ກຸຍບາ”, ສຳນັກຂ່າວສານ Prensa Latina ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດ ກຸຍບາ ຍາມໃດກໍ່ຄິດເຖິງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຄືຜູ້ເປັນອ້າຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຜູ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນພິເສດລະຫວ່າງ 2 ພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດບໍ່ຮູ້ເມື່ອຍ.