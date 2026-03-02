ຂ່າວສານ
ສາກົນກ່າວເຕືອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ ເພີ່ມຂຶ້ນ
ປະຕິລິຍາຕໍ່ບັນດາເຫດບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດໂດຍ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ອາເມລິກາ ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍແນໃສ່ ອີຣານ ພ້ອມກັບບັນດາການກະທຳໂຕ້ຕອບຂອງ ເຕເຮຣານ ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ, ໃນວັນດຽວກັນ, ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໄດ້ພ້ອມກັນອອກສຽງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍຈົ່ງລະງັບໃຈ, ເດີນຕາມມາດຕະການທາງການທູດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ກ່າວເຕືອນໄພຄວາມສ່ຽງສຳລັບສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພິເສດສຸກເສີນໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ ຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ, ທີ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ Antonio Guterres, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວປະນາມບັນດາການບຸກໂຈມຕີແນໃສ່ ອີຣານ, ກ່າວເຕືອນວ່າ ການກະທຳດ້ານການທະຫານຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຕາມມາທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດຄິດໄດ້, ຊ້ອນແຝງຄວາມສ່ຽງເກີດບັນດາເຫດການທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຢູ່ທີ່ເຂດຂາດຄວາມສະຖຽນລະພາບທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຫຼາຍປະເທດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ແລະ ຢືນຢັນການເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ ແມ່ນເງື່ອນໄຂຊີ້ຂາດໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຢ່າງຍາວນານຢູ່ພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ໃນໂລກ.