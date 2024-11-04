ຂ່າວສານ
ສັບປະດາເຮັດວຽກທີ 3, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV
ໃນກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ ຈະຖ່າຍທອດໂສດທາງໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2024; ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2024, ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2025, ສະພາບການປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນຸນ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບັນຍັດ.
ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ແຜນນະໂຍບາຍປັບປຸງການວາງແຜນຜັງນຳໃຊ້ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050, ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນເພີ່ມເຕີມດ້ວຍທຶນແຫ່ງລັດ ຢູ່ທະນາຄານຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (VCB).