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ຂ່າວສານ

ສັບ​ປະ​ດາ​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ 3, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 8, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ສັບປະດາເຮັດວຽກທີ 3,ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV (ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 – 9 ພະຈິກ) ຈະດຳເນີນຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ໃນນັ້ນ ຈຸດສຸມແມ່ນວຽກງານນິຕິບັນຍັດ ແບະ ຕິດຕາມກວດກາ.
ພາບປະກອບ: ສະພາແຫ່ງຊາດ

ໃນກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ ຈະຖ່າຍທອດໂສດທາງໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2024; ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2024, ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2025, ສະພາບການປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນຸນ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບັນຍັດ.

ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ແຜນນະໂຍບາຍປັບປຸງການວາງແຜນຜັງນຳໃຊ້ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050, ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນເພີ່ມເຕີມດ້ວຍທຶນແຫ່ງລັດ ຢູ່ທະນາຄານຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (VCB).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າ​ງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​, ເປີດຫຼາຍ​ໂອ​ກາດ​ຮ່ວມມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ຕາ

ສ້າ​ງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​, ເປີດຫຼາຍ​ໂອ​ກາດ​ຮ່ວມມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ຕາ

ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດອັນດີງາມດ້ວຍໝາກຜົນສຳຄັນ, ແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ໃນນັ້ນ ມີຫຼາຍເອກະສານສຳຄັນໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຜ່ານນັ້ນ ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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