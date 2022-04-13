ຂ່າວສານ
ສັບປະດາ ຮູບເງົາອາຊຽນ 2022 ຈະຈັດຕັ້ງຢູ່ 3 ນະຄອນໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ
ສັບປະດາ ຮູບເງົາ ມຸ່ງໄປເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະກອບສ່ວນສ້າງປະຊາຄົມສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ. ຕາມການຄາດຄະເນແລ້ວ, ສັບປະດາ ຮູບເງົາປີ 2022 ຈະຖືກຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ຮູບເງົາເລື່ອງຕ່າງໆຈະໄດ້ສາຍຢູ່ສູນສາຍຮູບເງົາແຫ່ງຊາດຮ່າໂນ້ຍ, ໂຮງຮູບເງົາ ເລໂດະ (ດ່ານັ້ງ) ແລະ ໂຮງຮູບເງົາແຫ່ງຕ່າງໆຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຮູບເງົາເປັນຕົວແທນຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ ຮູບເງົາເລື່ອງ “ຄວາມສຸກຂອງແມ່” (ຄ້ວາໄດ້ລາງວັນວາວຄຳ 2019) ໄດ້ຄັດເລືອກເປັນ ຮູບເງົາເລື່ອງສາຍເປີດສາກໃຫ້ແກ່ສັບປະດາ ຮູບເງົາ.