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ຂ່າວສານ

ສັບປະດາ ຮູບເງົາອາຊຽນ 2022 ຈະຈັດຕັ້ງຢູ່ 3 ນະຄອນໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ

ສັບປະດາຮູບເງົາອາຊຽນ ປີ 2022 ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຈະແກ່ຍາວເປັນເວລາ 6 ວັນໃນໄຕມາດ II ປີ 2022 ເຊິ່ງຈະດຳເນີນຢູ່ 3 ນະຄອນລວມມີ: ຮ່າໂນ້ຍ, ດ່ານັ້ງ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 55 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງອາຊຽນ.
  ພາບປະກອບ: Asia One  

 ສັບປະດາ ຮູບເງົາ ມຸ່ງໄປເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະກອບສ່ວນສ້າງປະຊາຄົມສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ. ຕາມການຄາດຄະເນແລ້ວ, ສັບປະດາ ຮູບເງົາປີ 2022 ຈະຖືກຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ຮູບເງົາເລື່ອງຕ່າງໆຈະໄດ້ສາຍຢູ່ສູນສາຍຮູບເງົາແຫ່ງຊາດຮ່າໂນ້ຍ, ໂຮງຮູບເງົາ ເລໂດະ (ດ່ານັ້ງ) ແລະ ໂຮງຮູບເງົາແຫ່ງຕ່າງໆຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຮູບເງົາເປັນຕົວແທນຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ ຮູບເງົາເລື່ອງ “ຄວາມສຸກຂອງແມ່” (ຄ້ວາໄດ້ລາງວັນວາວຄຳ 2019) ໄດ້ຄັດເລືອກເປັນ ຮູບເງົາເລື່ອງສາຍເປີດສາກໃຫ້ແກ່ສັບປະດາ ຮູບເງົາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ ລາວ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຂອງ ກຳປູເຈຍ

ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ ລາວ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຂອງ ກຳປູເຈຍ

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ ລາວ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍ ແລະ ກະຕ່າດອກໄມ້ ໄປຍັງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ທ່ານປະທານພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Techo Hun Sen.
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