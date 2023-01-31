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ຂ່າວສານ

ສັນ​ທະປະ​ປາ Francis ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ - ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ

ສັນທະປະປາ Francis ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ປາແລັດສະຕິນ ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາເພື່ອຊອກຫາມາດຕະການສັນຕິພາບໃຫ້ແກ່ການປະທະກັນທີ່ແກ່ຍາວໃນຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ.
  ສັນທະປະປາ Francis (ພາບ: Reuters)  
ວັນທີ 29 ມັງກອນ, ສັນທະປະປາ Francis ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ປາແລັດສະຕິນ ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາເພື່ອຊອກຫາມາດຕະການສັນຕິພາບໃຫ້ແກ່ການປະທະກັນທີ່ແກ່ຍາວໃນຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ; ພ້ອມທັງກ່າວປະນາມທຸກການກະທຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັນຢູ່ເຂດດິນແດນແຫ່ງຄວາມສັກສິດ Jerusalem. ສັນທະປະປະ Francis ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນຊອກຫາທິດກ້າວເດີນໃນທັນທີ, ນັ້ນແມ່ນການເຈລະຈາຢ່າງແທ້ຈິງເພື່ອຊອກຫາສັນຕິພາບລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ປາແລັດສະຕິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອິ​ຣານ ໄດ້​ຮັບ​ສານ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນິວ​ເຄຼຍ

ອິ​ຣານ ໄດ້​ຮັບ​ສານ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນິວ​ເຄຼຍ

ວັນທີ 29 ມັງກອນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ Hossein Amir-Abdollahian ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ ໄດ້ຮັບສານຈາກບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄຼຍປີ 2015 ລວມທັງ ອາເມລິກາ ຜ່ານ ກາຕາ.
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