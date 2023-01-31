ຂ່າວສານ ສັນທະປະປາ Francis ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິດສະຣາແອັນ - ປາແລັດສະຕິນ ເຈລະຈາສັນຕິພາບ 31/01/2023 ສັນທະປະປາ Francis ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ປາແລັດສະຕິນ ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາເພື່ອຊອກຫາມາດຕະການສັນຕິພາບໃຫ້ແກ່ການປະທະກັນທີ່ແກ່ຍາວໃນຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ. ສັນທະປະປາ Francis (ພາບ: Reuters) ວັນທີ 29 ມັງກອນ, ສັນທະປະປາ Francis ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ປາແລັດສະຕິນ ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາເພື່ອຊອກຫາມາດຕະການສັນຕິພາບໃຫ້ແກ່ການປະທະກັນທີ່ແກ່ຍາວໃນຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ; ພ້ອມທັງກ່າວປະນາມທຸກການກະທຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັນຢູ່ເຂດດິນແດນແຫ່ງຄວາມສັກສິດ Jerusalem. ສັນທະປະປະ Francis ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນຊອກຫາທິດກ້າວເດີນໃນທັນທີ, ນັ້ນແມ່ນການເຈລະຈາຢ່າງແທ້ຈິງເພື່ອຊອກຫາສັນຕິພາບລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ປາແລັດສະຕິນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)