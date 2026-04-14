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ຂ່າວສານ

ສັນຕະປະປາ ສະແດງຄວາມສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນ ລີບັງ

ຫຼັກການມະນຸດສະທຳໃນມະໂນທຳຂອງແຕ່ລະຄົນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຈາກກົດໝາຍສາກົນ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບເພື່ອປົກປ້ອງສາມັນຊົນໃຫ້ພົ້ນອອກຈາກບັນດາຜົນຮ້າຍທີ່ຮ້າຍກາດຂອງສົງຄາມ.
  ສັນ​ຕະ​ປະ​ປາ Leo XIV (ພາບ​: REUTERS/Remo Casilli)  

ວັນ​ທີ 12 ເມ​ສາ, ສັນ​ຕະ​ປະ​ປາ Leo XIV ສະ​ແດງ​ຄວາມເຫັນ​ອົກ​ເຫັນ​ໃຈ​ຕໍ່​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລີ​ບັງ, ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ຕ້ອງ​ມີ​ພັນ​ທະ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປ​ະ​ກັນ​ຊອກ​ຫາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ.

ຄຳ​ກ່າວ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ຂອງ ສັນ​ຕະ​ປະ​ປາ Leo XIV ໄດ້​ຍົກ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​​ຂອງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ແນ​ໃສ່ ລີ​ບັງ ເພີ່ມ​ຂຶ້​ນໃນ​ຊຸມມື້​ມໍ່ໆ​ມານີ້, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ພາຍ​ຫຼັງ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ພາຍ​ຫຼັງ​ທີ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແ​ລະ ອີ​ຣານ ບັນ​ລຸ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຢ​ຸດ​ຍິງ, ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ 300 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ. ສັນ​ຕະ​ປະ​ປາ Leo XIV ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ຫຼັກ​ການມ​ະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ໃນມະ​ໂນ​ທຳ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ຈາກ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ, ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ສາ​ມັນ​ຊົນ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ອອກ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ທີ່​ຮ້າຍ​ກາດ​ຂອງ​ສົງ​ຄາມ.

(ແຫ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່າ​ນໂຕ​ເລິມ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ: ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ອີກ

ທ່າ​ນໂຕ​ເລິມ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ: ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ອີກ

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ, ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ປ​ະ​ທານ​ປະ​ເທດ, ທີ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫາ​ນ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ Robert Fico ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີແຫ່ງ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ ທີ່​ພວມຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ.
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