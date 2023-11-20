ຂ່າວສານ
ສະໜາມຫຼວງ ງິງຟອງ ຍາດໄດ້ລາງວັນທັດສະນີຍະພາບຕົວເມືອງ ອາຊີ
ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວແມ່ນກິດຈະກຳໜຶ່ງດຽວຂອງພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູໃນປີນີ້.
ສະໜາມຫຼວງ ງິງຟອງ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກຄະນະກຳມະການ ຍ້ອນວ່າແມ່ນສະຖານທີ່ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງສາຍສຳພັນລະຫວ່າງລະຫວ່າງປະຊາຊົນນຳກັນ ແລະ ມີແນວຄິດການກໍ່ສ້າງທີ່ສົມບູນແບບ, ຮັບມືກັບເງື່ອນໄຂດິນຟ້າອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ທະເລໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງ ບໍລິສັດ Huni Architectes (ຝລັ່ງ). ຍ້ອນພາສາສະຖາປັດຕະຍາກຳທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍພ້ອມກັບຮູບຊົງ ທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ກິດຈະກຳນີ້ ທັງມີຄວາມໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມ ທັງມີຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳສິລະປະສູງ.