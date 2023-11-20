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ຂ່າວສານ

ສະ​ໜາມຫຼວງ ງິງ​ຟອງ ຍາດ​ໄດ້​ລາງວັນ​ທັດ​ສະ​ນີ​ຍະ​ພາບ​ຕົວ​ເມືອງ ອາ​ຊີ

ສະໜາມຫຼວງ ງິງຟອງ ຕັ້ງຢູ່ແຄມທະເລນະຄອນ ຕຸຍຮວ່າ, ແຂວງ ຝູອຽນ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບລາງວັນທັດສະນີຍະພາບຕົວເມືອງ ອາຊີ ປີ 2023 ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ ຢູ່ Busan, ສ.ເກົາຫຼີ.
ສະໜາມຫຼວງ ງິງຟອງ (ພາບ: ມິງຕວານ)

ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວແມ່ນກິດຈະກຳໜຶ່ງດຽວຂອງພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູໃນປີນີ້.

ສະໜາມຫຼວງ ງິງຟອງ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກຄະນະກຳມະການ ຍ້ອນວ່າແມ່ນສະຖານທີ່ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງສາຍສຳພັນລະຫວ່າງລະຫວ່າງປະຊາຊົນນຳກັນ ແລະ ມີແນວຄິດການກໍ່ສ້າງທີ່ສົມບູນແບບ, ຮັບມືກັບເງື່ອນໄຂດິນຟ້າອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ທະເລໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງ ບໍລິສັດ Huni Architectes (ຝລັ່ງ). ຍ້ອນພາສາສະຖາປັດຕະຍາກຳທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍພ້ອມກັບຮູບຊົງ ທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ກິດຈະກຳນີ້ ທັງມີຄວາມໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມ ທັງມີຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳສິລະປະສູງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໂຮງ​ໝໍ​ສາ​ກົນ​ແຫ່ງ​ໃໝ່​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ

ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໂຮງ​ໝໍ​ສາ​ກົນ​ແຫ່ງ​ໃໝ່​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ

ທ່ານ ພູຂົງ ບັນນະວົງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການສ້າງຕັ້ງໂຮງໝໍສາກົນ La Vie ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມໝາຍສຳລັບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຂອງ ລາວ ເວົ້າສະເພາະ ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ລາວ ເວົ້າລວມ, ພ້ອມທັງສະແດງການຮ່ວມສຳພັນ, ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ທີ່ນັບມື້ນັບໝັ້ນແກ່ນອີກດ້ວຍ.
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