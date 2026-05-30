ຂ່າວສານ
ສະເໜີ UNFPA ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ເຈລະຈາສົນທິສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບສິດຂອງຜູ້ອາຍຸສູງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນການເຮັດວຽກກັບທ່ານ Matt Jackson, ຫົວໜ້າອົງການຕາງໜ້າ ກອງທຶນປະຊາກອນ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (UNFPA), ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ສະເໜີໃຫ້ UNFPA ໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍດ້ານວິຊາການ, ບົດຮຽນປະສົບການສາກົນ ແລະ ສະເໜີແນະນະໂຍບາຍໃນບັນດາຂົງເຂດປະຊາກອນໃນບັນດາຂົງເຂດມີອາຍຸສູງກວມເອົາສ່ວນຫຼາຍ, ດູແລຍາວນານ, ເສດຖະກິດດູແລ, ເສດຖະກິດຜູ້ອາຍຸສູງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງຜູ້ອາຍຸສູງ; ພ້ອມທັງແບ່ງປັນບັນດາຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ UNFPA ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດທະນາການເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລື, ເຈລະຈາສົນທິສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບສິດຂອງຜູ້ອາຍຸສູງ; ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຖືນີ້ແມ່ນບັນດາທີ່ມີຄວາມໝາຍຍາວນານ, ກຽມພ້ອມສະແດງບົດບາດເປັນເຈົ້າການ, ສ້າງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນບັນດາວິວັດທະນາການຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ສ່ວນທ່ານ Matt Jackson ຢັ້ງຢືນວ່າ UNFPA ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ, ກຽມພ້ອມສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍກັບບັນດາອົງການຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດ ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.