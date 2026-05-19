ຂ່າວສານ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 136 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ 19/05/2026 ລາຍການລວມມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍຄື: ງານວາງສະແດງພາບ, ສາຍຮູບເງົາສາລະຄະດີ ກ່ຽວກັບພາລະກິດທາງການທູດຂອງ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ລາຍການ (ພາບ: VOV) ລາຍການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 136 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ (19/5/1890 – 19/5/2026), ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ ຢູ່ນະຄອນ Hiroshima, ຍີ່ປຸ່ນ. ເຫດການໂດຍສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບ ສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ພາກໃຕ້ ຍີ່ປຸ່ນ, ສະມາຄົມສັນຕິພາບມິດຕະພາບ Hiroshima - ຫວຽດນາມ ແລະ ສະມາຄົມຊາວໜຸ່ມນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ Hiroshima ຈັດຂຶ້ນ. ລາຍການລວມມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍຄື: ງານວາງສະແດງພາບ, ສາຍຮູບເງົາສາລະຄະດີ ກ່ຽວກັບພາລະກິດທາງການທູດຂອງ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບແນວຄິດທາງການທູດ, ແບບຢ່າງຄຸນສົມບັດ ໂຮ່ຈີມິນ. ລາຍການດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນປະທານ 150 ທ່ານເຊິ່ງແມ່ນ ຜູ້ຕາງໜ້າອຳນາດການປົກຄອງ, ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ, ອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ຍີ່ປຸ່ນ, ຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ພວມດຳລົງຊີວິດ, ຮ່ຳຮຽນ, ເຮັດວຽກຢູ່ ເຂດພາກໃຕ້ຍີ່ປຸ່ນແລະ Kyushu. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)