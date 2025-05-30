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ຂ່າວສານ

ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 10 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ເຊັນ​ສັນ​ຍາ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສະ​ຫະ​ພັນເສດ​ຖະ​ກິດ ອາ​ຊີ - ເອີ​ຣົບ

ໃນ 10 ປີຜ່ານມາ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍ້ອນສະພາບພູສາດການເມືອງທີ່ສັບສົນ ໂດຍໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ກໍ່ຂຶ້ນ, ສັນຍາສະບັບນີ້ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດເປັນກຳລັງໜູນຢ່າງແຮງໃນການຊຸກຍູ້ດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດ ສະຫະພັນເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີລົບ.
 
ການຖະແຫຼງຂ່າວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງການລົງນາມໃນສັນຍາ

“ພາຍຫຼັງ 10 ປີແຫ່ງການລົງນາມ, ສັນຍາການຄ້າເສລີ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີຣົບ ໄດ້ກາຍເປັນກຳລັງແຮງຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໂດຍໄວ”. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດລວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດໃນການຖະແຫຼງຂ່າວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງການລົງນາມໃນສັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວ (2015 – 2025), ໂດຍສະຖານທູດ ລັດເຊຍ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພຶດສະພາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ໃນ 10 ປີຜ່ານມາ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍ້ອນສະພາບພູສາດການເມືອງທີ່ສັບສົນ ໂດຍໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ກໍ່ຂຶ້ນ, ສັນຍາສະບັບນີ້ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດເປັນກຳລັງໜູນຢ່າງແຮງໃນການຊຸກຍູ້ດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດ ສະຫະພັນເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີລົບ. ໃນນັ້ນ, ວົງເງິນການຄ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບ ລັດເຊຍ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,3 ເທົ່າ, ກັບ ເບລາຣຸດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 34%, ກັບ ກາຊັກສະຖານ ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 4,2 ເທົ່າ, ກັບ ກຽດກີສະຖານ ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 14,5 ເທົ່າ ແລະ ກັບ ອາກເມເນຍ ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 61 ເທົ່າ. ສະເພາະປີ 2024, ວົງເງິນການຄ້າສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງບັນດາປະເທດສະຫະພາບເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີຣົບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 30%, ແລະ ກົງກັນຂ້າມແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 20%.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິຢູງ ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິຢູງ ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ

ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານ ຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອະນາຄົດອາຊີ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພຶດສະພາ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງໂຕກຽວ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິງຢູງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ Muto Yoji.
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