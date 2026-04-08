ຂ່າວສານ
ສະເຫຼີມສອງຫຼອງວັນສະຫະກອນ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 80 ປີ
ວັນທີ 6 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະພັນສະຫະກອນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບເດືອນກະທຳເພື່ອສະຫະກອນປີ 2026 ແລະ ສະເຫຼີມສອງຫຼອງວັນສະຫະກອນ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 80 ປີ (11/4/1946 -11/4/2026) ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງ.
ແຕ່ວັນທີ 9-11 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຈະຈັດໃຫ້ມີບັນດາເຫດການຫົວເລື່ອງສະເພາະຄື: ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ; ເວທີປາໄສສະຫະກອນແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 3, ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບແນວຄິດ ໂຮ່ຈິມິນ ສຳລັບສະຫະກອນ …. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນພິທີພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 80 ປີ ລຸງໂຮ່ ໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍຮຽກຮ້ອງບັນດາເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ, ຊາວກະສິດກອນເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາສະຫະກອນກະເສດ ສົມທົບກັບການມອບລາງວັນດວງດາວສະຫະກອນ ແລະ ລາງວັນ ມາຍອານຕຽມ ປີ 2026 ຊື່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ເມສາ.