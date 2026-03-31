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ຂ່າວສານ

ສະ​ຫະ​ພັນ ອາ​ຣັບ ສະ​ເໜີ​ເລ​ຂາ​ທິກາ​ນ​ໃຫຍ່​ຄົນ​ໃໝ່

ສະພາສະຫະພັນ ອາຣັບ ຈະຍື່ນສະເໜີ ຂໍ້ສະເໜີແນະເຖິງກອງປະຊຸມສາມັນຄັ້ງທີ 35 ຂອງ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະຫະພັນ ອາຣັບ, ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ.
ທ່ານ Nabil Fahmy ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເອຢິບ. (ພາບ: conciliators-guild.org)
ວັນທີ 29 ມີນາ, ສະຫະພັນ ອາຣັບ ໄດ້ປະກາດທ່ານ Nabil Fahmy ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເອຢິບ ໄດ້ຮັບການສະເໜີດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່. ເລື່ອງສະເໜີທ່ານ Nabil Fahmy ດຳລົງຕຳແໜ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະພັນ ອາຣັບ ສືບທອດທ່ານ Ahmed Aboul Gheit ໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາຢູ່ວາລະປະຊຸມບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຣັບ ຄັ້ງທີ 165. ສະພາສະຫະພັນ ອາຣັບ ຈະຍື່ນສະເໜີ ຂໍ້ສະເໜີແນະເຖິງກອງປະຊຸມສາມັນຄັ້ງທີ 35 ຂອງ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະຫະພັນ ອາຣັບ, ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ເຊິ່ງແມ່ນບ່ອນບັນດາປະມຸກລັດ ຈະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕຳແໜ່ງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຢ່າງເປັນທາງການດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ດັດຫຼຽນ​ໄຊວິ​ລະ​ກຳ , ຫຼຽນ​ກາ​ພັກ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ດັດຫຼຽນ​ໄຊວິ​ລະ​ກຳ , ຫຼຽນ​ກາ​ພັກ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ປາດຖະໜາວ່າບັນດາການນຳທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊວິລະກຳຊັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຫຼຽນກາພັກ ດ້ວຍພູມປັນຍາ, ຄຸນນະທາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ປະກອບຄຳເຫັນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ບົດຮຽນປະສົບການຕື່ມອີກໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.
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