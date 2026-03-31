ຂ່າວສານ ສະຫະພັນ ອາຣັບ ສະເໜີເລຂາທິການໃຫຍ່ຄົນໃໝ່ 31/03/2026 ສະພາສະຫະພັນ ອາຣັບ ຈະຍື່ນສະເໜີ ຂໍ້ສະເໜີແນະເຖິງກອງປະຊຸມສາມັນຄັ້ງທີ 35 ຂອງ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະຫະພັນ ອາຣັບ, ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ. ທ່ານ Nabil Fahmy ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເອຢິບ. (ພາບ: conciliators-guild.org)ວັນທີ 29 ມີນາ, ສະຫະພັນ ອາຣັບ ໄດ້ປະກາດທ່ານ Nabil Fahmy ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເອຢິບ ໄດ້ຮັບການສະເໜີດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່. ເລື່ອງສະເໜີທ່ານ Nabil Fahmy ດຳລົງຕຳແໜ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະພັນ ອາຣັບ ສືບທອດທ່ານ Ahmed Aboul Gheit ໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາຢູ່ວາລະປະຊຸມບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຣັບ ຄັ້ງທີ 165. ສະພາສະຫະພັນ ອາຣັບ ຈະຍື່ນສະເໜີ ຂໍ້ສະເໜີແນະເຖິງກອງປະຊຸມສາມັນຄັ້ງທີ 35 ຂອງ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະຫະພັນ ອາຣັບ, ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ເຊິ່ງແມ່ນບ່ອນບັນດາປະມຸກລັດ ຈະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕຳແໜ່ງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຢ່າງເປັນທາງການດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ. ່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)