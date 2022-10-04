ຂ່າວສານ
ສະຫະພັນກິລາບານເຕະ ຫວຽດນາມ ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ ສະຫະພັນກິລາບານເຕະ ອິນໂດເນເຊຍ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ຕຸລາ, ທ່ານ ເຈິ່ນກວັກຕວັນ ຮັກສາການປະທານສະຫະພັນບານເຕະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈໄປຍັງສະຫະພັນບານເຕະ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ການນຳສູງສຸດຂອງບານເຕະ ອິນໂດເນເຊຍ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງເຖິງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເຫດການທີ່ໜ້າເສຍດາຍນີ້.
ການຈະລາຈົນຢູ່ສະໜາມກິລາ Kanjuruhan
ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຂ່າວກ່ຽວກັບການຈະລາຈົນຢູ່ສະໜາມກິລາ Kanjuruhan ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ໃນຂອບເຂດລາຍການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມບານເຕະແຫ່ງຊາດ ອິນໂດເນເຊຍ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ຕຸລາ, ທ່ານ ເຈິ່ນກວັກຕວັນ ຮັກສາການປະທານສະຫະພັນບານເຕະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈໄປຍັງສະຫະພັນບານເຕະ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ການນຳສູງສຸດຂອງບານເຕະ ອິນໂດເນເຊຍ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງເຖິງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເຫດການທີ່ໜ້າເສຍດາຍນີ້.
ທ່ານ ເຈິ່ນກວັກຕວັນ ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນີ້ແມ່ນເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າເສຍໃຈສຳລັບບານເຕະ ອິນໂດເນເຊຍ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ບານເຕະໂລກເວົ້າລວມ. ສະຫະພັນບານເຕະ ຫວຽດນາມ ກໍຂໍສົ່ງຄຳພາວະນາແບ່ງປັນຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງສະຫະພັນບານເຕະ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນຈຸດເວລາທີ່ເຈັບປວດນີ້.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)