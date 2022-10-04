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ຂ່າວສານ

ສະ​ຫະ​ພັນ​ກິ​ລາບານ​ເຕະ ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ​ຕໍ່ ສະ​ຫະ​ພັນກິ​ລາ​ບານ​ເຕະ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ຕຸລາ, ທ່ານ ເຈິ່ນກວັກຕວັນ ຮັກສາການປະທານສະຫະພັນບານເຕະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈໄປຍັງສະຫະພັນບານເຕະ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ການນຳສູງສຸດຂອງບານເຕະ ອິນໂດເນເຊຍ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງເຖິງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເຫດການທີ່ໜ້າເສຍດາຍນີ້.

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ຕຸລາ, ທ່ານ ເຈິ່ນກວັກຕວັນ ຮັກສາການປະທານສະຫະພັນບານເຕະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈໄປຍັງສະຫະພັນບານເຕະ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ການນຳສູງສຸດຂອງບານເຕະ ອິນໂດເນເຊຍ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງເຖິງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເຫດການທີ່ໜ້າເສຍດາຍນີ້.

   

ການຈະລາຈົນຢູ່ສະໜາມກິລາ Kanjuruhan

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຂ່າວກ່ຽວກັບການຈະລາຈົນຢູ່ສະໜາມກິລາ Kanjuruhan ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ໃນຂອບເຂດລາຍການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມບານເຕະແຫ່ງຊາດ ອິນໂດເນເຊຍ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ຕຸລາ, ທ່ານ ເຈິ່ນກວັກຕວັນ ຮັກສາການປະທານສະຫະພັນບານເຕະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈໄປຍັງສະຫະພັນບານເຕະ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ການນຳສູງສຸດຂອງບານເຕະ ອິນໂດເນເຊຍ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງເຖິງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເຫດການທີ່ໜ້າເສຍດາຍນີ້.

ທ່ານ ເຈິ່ນກວັກຕວັນ ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນີ້ແມ່ນເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າເສຍໃຈສຳລັບບານເຕະ ອິນໂດເນເຊຍ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ບານເຕະໂລກເວົ້າລວມ. ສະຫະພັນບານເຕະ ຫວຽດນາມ ກໍຂໍສົ່ງຄຳພາວະນາແບ່ງປັນຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງສະຫະພັນບານເຕະ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນຈຸດເວລາທີ່ເຈັບປວດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຕ້ານອາດຊະຍາກຳ

ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຕ້ານອາດຊະຍາກຳ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Igor Krasnov ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການສະຫະພັນລັດເຊຍ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ.
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