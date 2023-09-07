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ຂ່າວສານ

ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 78

ວັນທີ 05 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 78 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ຫຼັກກ່ຽວກັບ “ສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ, ກ້າວໜ້າ ແລະ ຍືນຍົງ”.
ທ່ານປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ Dennis Francis ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະທີໜຶ່ງຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ຢູ່ ນິວຢອກ ໃນວັນທີ 5/9/2023 (ພາບ:THX/TTXVN)

ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນແຕ່ເດືອນກັນຍາ ປີນີ້ ຫາເດືອນ ກັນຍາປີ 2024, ໃນນັ້ນ, ການເຄື່ອນໄຫວຫຼັກໆ ແມ່ນສັບປະດາຂັ້ນສູງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ແຕ່ວັນທີ 19 – 26 ກັນຍາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະມຸກລັດບັນດາປະເທດ ແລະ ຜູ້ນຳລັດຖະບານ 193 ປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ, ຊຶ່ງຈະສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສົດໆຮ້ອນໆທີ່ສຸດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສະກັດກັ້ນໂລກລະບາດ, ລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄຼຍ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ… ຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ ສປຊ ແລ້ວ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 78 ຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຈະແມ່ນບາດລ້ຽວບົນເສັ້ນທາງມຸ່ງໄປເຖິງການປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານຮອດປີ 2030 ໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ້ວນ ນຳ 17 ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ກັບຄືນສູ່ວົງໂຄຈອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປ​ັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປ​ັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ

ທີ່ການພົບປະ, ການນຳສາມປະເທດ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາການກຳນົດທິດໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສາມພັກ, ສາມປະເທດ ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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