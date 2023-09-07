ຂ່າວສານ
ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 78
ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນແຕ່ເດືອນກັນຍາ ປີນີ້ ຫາເດືອນ ກັນຍາປີ 2024, ໃນນັ້ນ, ການເຄື່ອນໄຫວຫຼັກໆ ແມ່ນສັບປະດາຂັ້ນສູງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ແຕ່ວັນທີ 19 – 26 ກັນຍາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະມຸກລັດບັນດາປະເທດ ແລະ ຜູ້ນຳລັດຖະບານ 193 ປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ, ຊຶ່ງຈະສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສົດໆຮ້ອນໆທີ່ສຸດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສະກັດກັ້ນໂລກລະບາດ, ລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄຼຍ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ… ຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ ສປຊ ແລ້ວ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 78 ຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຈະແມ່ນບາດລ້ຽວບົນເສັ້ນທາງມຸ່ງໄປເຖິງການປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານຮອດປີ 2030 ໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ້ວນ ນຳ 17 ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ກັບຄືນສູ່ວົງໂຄຈອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.