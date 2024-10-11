ຂ່າວສານ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ເລືອກຕັ້ງ 18 ປະເທດສະມາຊິກໃໝ່ ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ 11/10/2024 ວັນທີ 9 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກໃໝ່ 18 ປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມສະພາສິດທິມະນຸດ ກອງປະຊຸມຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ (ພາບ: Kyodo/TTXVN)ວັນທີ 9 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກໃໝ່ 18 ປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມສະພາສິດທິມະນຸດ, ລວມມີ 47 ປະເທດສະມາຊິກ, ໃນນັ້ນມີບັນດາທີ່ນັ່ງໄດ້ແບ່ງປັນຕາມແຕ່ລະເຂດພາກ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຕາມພູມີສາດ. ບັນດາປະເທດນີ້ຈະມີອາຍຸການແກ່ຍາວເປັນເວລາ 3 ປີ, ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ປີ 2025. ຜ່ານຮູບແບບປ່ອນບັດລັບ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ເລືອກເອົາ ເບແນັງ, ໂບລີເວຍ, ໂກໂລມບີ, ສ.ໄຊປຣັດ, ສ.ເຊັກໂກ, ສປ.ກົງໂກ, ເອທີໂອປີ, ກຳບີ, ອຽກລັງ, ແຄນຢາ, ໝູເກາະມາແຊວ, ເມັກຊີໂກ, ມາເຊໂດນີ ເໜືອ, ກາຕາ, ສ.ເກົາຫຼີ, ແອັດສະປາຍ, ສະວິດ ແລະ ໄທ ເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ອາຍຸການ 2025 - 2027. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)