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ຂ່າວສານ

ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ເລືອກ​ຕັ້ງ 18 ປະ​ເທດສະ​ມາ​ຊິກ​ໃໝ່ ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ

ວັນທີ 9 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກໃໝ່ 18 ປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມສະພາສິດທິມະນຸດ
ກອງປະຊຸມຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ (ພາບ: Kyodo/TTXVN)
ວັນທີ 9 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ,  ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກໃໝ່ 18 ປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມສະພາສິດທິມະນຸດ, ລວມມີ 47 ປະເທດສະມາຊິກ, ໃນນັ້ນມີບັນດາທີ່ນັ່ງໄດ້ແບ່ງປັນຕາມແຕ່ລະເຂດພາກ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຕາມພູມີສາດ. ບັນດາປະເທດນີ້ຈະມີອາຍຸການແກ່ຍາວເປັນເວລາ 3 ປີ, ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ປີ 2025. ຜ່ານຮູບແບບປ່ອນບັດລັບ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ເລືອກເອົາ ເບແນັງ, ໂບລີເວຍ, ໂກໂລມບີ, ສ.ໄຊປຣັດ, ສ.ເຊັກໂກ, ສປ.ກົງໂກ,  ເອທີໂອປີ, ກຳບີ, ອຽກລັງ, ແຄນຢາ, ໝູເກາະມາແຊວ,  ເມັກຊີໂກ, ມາເຊໂດນີ ເໜືອ, ກາຕາ, ສ.ເກົາຫຼີ, ແອັດສະປາຍ, ສະວິດ ແລະ ໄທ ເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ອາຍຸການ 2025 - 2027.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ພ້ອມ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ກ້າວ​ເຂົ້​າ​ສູ່​ສັງ​ກາດ​ບຸກ​ບືນ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ພ້ອມ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ກ້າວ​ເຂົ້​າ​ສູ່​ສັງ​ກາດ​ບຸກ​ບືນ

ກ່ອນນີ້ 70 ປີ ຄືວັນທີ 10 ຕຸລາ ປີ1954, ນະຄອນຫລວງ ຮ່າໂນ້ຍໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ. ຄຳຮຽກຮ້ອງ “ ປະຊາຊົນ ນະຄອນຫລວງ ລຸກຂຶ້ນຍາດເອົາເອກະລາດ ໄດ້້ດັງກ້ອງກັງວານໃນລະດູໃບໄມ້ຫລົ່ນປີ 1954 ນັ້ນ ຄືດັ່ງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ອະດີດຕະການ ແລະ ປະຈຸບັນ ເພື່ອໃຫ້ 70 ປີນັບແຕ່ວັນນັ້ນ ຊາວ ນະຄອນຫລວງ ຮ່າໂນ້ຍ ສາມັກຄີກັນ ສ້າງສາ ນະຄອນຫລວງ ວິລະຊົນ, ສູນກາງດ້ານການເມືອງ - ການປົກຄອງບໍລິຫານແຫ່ງຊາດ, ນຳ ຮ່າໂນ້ຍ ກາຍເປັນກຳລັງຫນູນພັດທະນາຂອງທົ່ວປະເທດ ພ້ອມກັບປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນ.
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