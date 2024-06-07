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ຂ່າວສານ

ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທານ​ຄົນ​ໃໝ່

ວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງທ່ານ Philemon Yang ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກາເມີຣູນ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ໃຫ້ແກ່ອາຍຸການໃໝ່.
ທ່ານ Philemon Yang (ພາບ: news.un.org )

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານ Philemon Yang ຈະເປັນປະທານຄົນຕໍ່ໄປໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 79 ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ, ເລີ່ມແຕ່ເດືອນກັນຍາ. ທ່ານ Philemon Yang ເຄີຍດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການບັນດາຜູ້ຄົນດີເດັ່ນ ອາບຟຼິກກາ ຂອງ ສະຫະພາບ ອາບຟຼິກກາ, ທ່ານໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າແມ່ນຜູ້ຄົນໄດ້ ອຸທິດສ່ວນຈົດສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຫຼັກການສັນຕິພາບ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ກຽວສັກສິດຂອງມະນຸດ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ  5 ປະເທດກຳມະການບໍ່ຖາວອນໃໝ່ ຂອງ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ດ້ວຍອາຍຸການ 2 ປີ. ຕາມໝາກຜົນຂອງການປ່ອນບັດແລ້ວ, 5 ປະເທດກຳມະການບໍ່ຖາວອນໃໝ່ລວມມີ: ປາກິດສະຖານ, ໂຊມາລີ, ປານາມາ, ແດນມາກ ແລະ ເກຼັກ. ບັນດາປະເທດກຳມະການນີ້ ຈະເລີ່ມອາຍຸການ 2 ປີແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ປີ 2025 ແທນໃຫ້ ຍີ່ປຸ່ນ, ໂມຊຳບິກ, ເອວາໂດ, ມານຕາ ແລະ ສະວິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈົດ​ໝາຍ​ ແລະ ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ

ຈົດ​ໝາຍ​ ແລະ ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເລືອກຕັ້ງທ່ານ ໂຕເລີມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ, ການນຳບັນດາປະເທດ ອາເມລິກາ, ເຢຍລະມັນ, ໂຮນລັງ, ບຸນກາຣີ, ເຊັກບີ ໄດ້ຝາກຈົດໝາຍ, ສານຊົມເຊີຍ.
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