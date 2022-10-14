ຂ່າວສານ
ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການກ່າວປະນາມເລື່ອງ ລັດເຊຍ ປະກາດ ໂຮມບາງເຂດຂອງ ຢູແກຼນ ເຂົ້າດິນແດນຂອງຕົນ
ວັນທີ 13 ຕຸລາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ປ່ອນບັດຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການກ່າວປະນາມເລື່ອງ ລັດເຊຍ ປະກາດໂຮມບາງເຂດຂອງ ຢູແກຼນ ເຂົ້າດິນແດນຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ລັດເຊຍ ຕ່າວປີ້ນການກະທຳຂອງຕົນ. ມະຕິສະບັບນີ້ ໄດ້ຮັບບັດສະໜັບສະໜູນ 143 ບັດ, ບັດຄ້ານ 5 ບັດ ແລະ ບັດຂາວ 35 ບັດ. ມະຕິກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກປະເທດ, ສປຊ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ບໍ່ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວຂອງ ລັດເຊຍ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ລັດເຊຍ ຈົ່ງຕ່າວປີ້ນການກະທຳໃນທັນທີ. ມະຕິສະບັບນີ້ ກໍຊົມເຊີຍ ແລະ ສະແດງການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ເພື່ອແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສະພາບການປັດຈຸບັນ ແນໃສ່ການສ້າງສັນຕິພາບໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍ.