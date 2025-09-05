Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໄທ ກຳ​ນົດ​ວັນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄົນ​ໃໝ່

ວັນທີ 3 ກັນຍາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ ໄດ້ອອກແຈ້ງການຈະຈັດວາລະກອງປະຊຸມພິເສດໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ ເພື່ອເລືອກຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນໃໝ່.
ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ (ພາບ: TTXVN)

ລະອຽດແມ່ນ, ໃນເວັບໄຊຂອງຫ້ອງວ່າການເລຂານຸການສະພາຕ່ຳ ໄທ ໄດ້ປະກາດເນື້ອໃນໂຄງການດຳເນີນງານໃຫ້ແກ່ວາລະກອງປະຊຸມຂອງສະພາຕ່ຳໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ, ດ້ວຍເນື້ອໃນດ່ວນທີ 8 ໃນໂຄງການດຳເນີນງານແມ່ນ: ພິຈາລະນາ ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນບຸກຄົນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຕາມຕາ 159 ຂອງ ລັດຖະທຳມະນູນ ລາຊະອານາຈັກ ໄທ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ, ທ່ານ Natthaphong Ruangpanyawut ການນຳພັກປະຊາຊົນ (PP), ພັກຝ່າຍຄ້ານໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ສະພາຕ່ຳໄທ ໄດ້ຖະແຫຼງຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ພັກ PP ສະໜັບສະໜູນທ່ານ Anutin Charnvirakul  ການນຳຂອງພັກພູມໃຈ ໄທດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພ້ອມກັບສາມເງື່ອນໄຂ, ໃນນັ້ນມີຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຍຸບເລີກສະພາແຫ່ງຊາດພາຍໃນ 4 ເດືອນ ນັບແຕ່ເວລາທ່ານຖະແຫຼງປະກາດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ.   

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

