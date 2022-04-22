Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ມະ​ຫາ​ສ​າ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ເມສາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມປະຈຳປີລະຫວ່າງຂະແໜງເພື່ອສະຫຼຸບວຽກງານສົມທົບກັນໃນປີ 2021 ແລະ ຈຸດສຸມສົມທົບກັນໃນປີ 2022.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ເມສາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມປະຈຳປີລະຫວ່າງຂະແໜງເພື່ອສະຫຼຸບວຽກງານສົມທົບກັນໃນປີ 2021 ແລະ ຈຸດສຸມສົມທົບກັນໃນປີ 2022.

    

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີລະຫວ່າງຂະແໜງເພື່ອສະຫຼຸບວຽກງານສົມທົບກັນໃນປີ 2021 ແລະ ຈຸດສຸມສົມທົບກັນໃນປີ 2022 (ພາບ: quochoi.vn)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການໃໝ່ ການສົມທົບລະຫວ່າງສອງອົງການນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ, ມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນ, ປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດຢ່າງເປັນປະຈຳ ເພື່ອຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ, ແກ້ໄຂບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃໝ່, ບັນຫາຍາກ, ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໄດ້ຢ່າງທັນການ.

ໂດຍຊີ້ແຈ້ງວ່າປີ 2022 ແມ່ນປີທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ໃນການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນກຽດສະເໜີໃຫ້ສອງອົງການສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາອີກ ໃນການປັບປຸງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕໃນສັງຄົມ, ເສີມຂະຫຍາຍທຸກຄວາມສາມາດປະດິດຄິດສ້າງຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອຍູ້ແຮງວິວັດການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງ ຄະນະປະທານຄະນະກຳມະການສູນການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາສະພາໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງ ແນວໂຮມໃນການເຂົ້າຮ່ວມສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ໄຈ້ແຍກຕີລາຄາສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍື່ນ​ສະ​ເໜີຕ​ໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບກວດ, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ຍາວ​ນານ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຍື່ນ​ສະ​ເໜີຕ​ໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບກວດ, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ຍາວ​ນານ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ກຳນົດບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງທັກສະໃນການເຄື່ອນໄຫວອາຊີບ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສະໜອງການບໍລິການຂອງຮາກຖານກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top