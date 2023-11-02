ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ
ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຖືວ່າ ໃນສະພາບການໂລກເກີດມີບັນດາການປະທະກັນໂດຍນຳໃຊ້ອາວຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍຮັດແໜ້ນເງິນຕາ ຢູ່ບາງປະເທດໃຫຍ່ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍກົງ, ລັດຖະບານ ໄດ້ມີຫຼາຍໂຄງການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ດຶງດູດແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຍັງປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄວາມສາມາດຟື້ນຟູເສດຖະກິດຍັງຊັກຊ້າ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີວ່າ ລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ. ທ່ານ ຫງວຽນຕວັນແອັງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ບິ່ງເຟືອກ ປະກອບຄຳເຫັນວ່າ:
“ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່, ມາດຕະການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກ 12 ໝວດມາດຕະການ, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈທີ່ສຸດຕໍ່ໝວດມາດຕະການທີ 4 ນັ້ນແມ່ນ ມາດຕະການສຸມໃສ່ສ້າງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ ຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ກຳລັງແກ້ງແຍ້ງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງ, ໃນນັ້ນ ມີມາດຕະການຍູ້ແຮງ, ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງໂຄງປະກອບ, ເສດຖະກິດກະສິກຳຄືນໃໝ່, ຕິດພັນກັບການສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່. ປີ 2023, ຂົງເຂດກະສິກຳພັດທະນາເປັນປົກກະຕິ, ລະດັບການເຕີບໂຕບັນລຸ 3,38%, ສືບຕໍ່ແມ່ນເສົາຄ້ຳອັນໝັ້ນແກ່ນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນການໄລຍະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.”