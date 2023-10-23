ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກໍາປູເຈຍ ສະເໜີໃຫ້ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢູ່ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ
ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າ 12 ແຂວງ ຢູ່ເຂດ 3 ຫຼ່ຽມພັດທະນາຂອງ 3 ປະເທດ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍໄປຢ້ຽມຢາມບາງໂຄງການພັດທະນາຢູ່ບັນດາແຂວງຂອງ 3 ປະເທດ.
ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກໍາປູເຈຍ ໄດ້ຍົກອອກ 9 ຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ມີການສົ່ງເສີມໃຫ້ອົງການນິຕິບັນຍັດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ (CLV) ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ສາທາລະນະສຸກ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ,....; ສະເໜີລັດຖະບານບັນດາປະເທດ CLV ສືບຕໍ່ນຳເອົາບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາເຂດ 3 ຫຼ່ຽມພັດທະນານີ້ ເຂົ້າໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ສະເໜີໃຫ້ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດຊາຍແດນບັນດາປະເທດ CLV ເໝືອນດັ່ງບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.