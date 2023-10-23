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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກໍາປູ​ເຈຍ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢູ່​ເຂດ​ສາມຫຼ່ຽມ​ພັດ​ທະ​ນາ

ວັນທີ 21 ຕຸລາ, ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກໍາປູເຈຍ ໄດ້ສິ້ນສຸດການສຳຫຼວດທັດພື້ນທີ່ຕົວຈິງຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນນອນໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກໍາປູເຈຍ. ການສຳຫຼວດໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 17 – 21 ຕຸລາ. ນີ້ແມ່ນການສຳຫຼວດຮ່ວມຄັ້ງທຳອິດລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ.
ບັນດາຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ສາມປະເທດ ຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກ

ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າ 12 ແຂວງ ຢູ່ເຂດ 3 ຫຼ່ຽມພັດທະນາຂອງ 3 ປະເທດ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍໄປຢ້ຽມຢາມບາງໂຄງການພັດທະນາຢູ່ບັນດາແຂວງຂອງ 3 ປະເທດ.      

ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກໍາປູເຈຍ ໄດ້ຍົກອອກ 9 ຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ມີການສົ່ງເສີມໃຫ້ອົງການນິຕິບັນຍັດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ (CLV) ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ສາທາລະນະສຸກ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ,....; ສະເໜີລັດຖະບານບັນດາປະເທດ CLV ສືບຕໍ່ນຳເອົາບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາເຂດ 3 ຫຼ່ຽມພັດທະນານີ້ ເຂົ້າໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ສະເໜີໃຫ້ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດຊາຍແດນບັນດາປະເທດ CLV ເໝືອນດັ່ງບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ຄັນ​ກ່ອນ​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ COP28 ບໍ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ໝາກ​ຜົນ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ຄັນ​ກ່ອນ​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ COP28 ບໍ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ໝາກ​ຜົນ

ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການຜັນຂະຫຍາຍກອງທຶນ “ການເສຍຫາຍ” ຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຖືກດຳເນີນຢູ່ ອີຢິບ, ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ແຕ່ບໍ່ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນ ໃນສະພາບການ ບັນດາປະເທດຢູ່ຊີກໂລກເໜືອ ແລະ ໃຕ້ ຍັງບໍ່ທັດສະນະແຕກຕ່າງກັນໃນບາງບັນຫາ.
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