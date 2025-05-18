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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ສຳ​ຄັນ​ສອງ​ສະ​ບັບ

ມະຕິວ່າດ້ວຍບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ທີ່ມີຜົນສັກສິດປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2025.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV (ພາບ: quochoi.vn)

ໂດຍສືບຕໍ່ໂຄງການກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ມະຕິວ່າດ້ວຍກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊົນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2025.

ມະຕິວ່າດ້ວຍບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ທີ່ມີຜົນສັກສິດປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2025. ໃນຂະນະນັ້ນ, ມະຕິກ່ຽວກັບບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊົນ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນທັ້ງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ລັດຖະບານໄດ້ຊີ້ນຳສຳຫຼວດກວດຄືນ, ຄົ້ນຄ້ວາບັນດາທັດນະທະ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ໜ້າທີ່, ວິທີການທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາຢູ່ມະຕິສະບັບເລກທີ 68, ພ້ອມທັງສຳຫຼວດກວດຄືນລະບົບເອກະສານນິຕິກຳທີ່ພວມໄດ້ຮັບການປະກາດໃຊ້ຄື ກົດໝາຍສະບັບຕ່າງໆໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ແລະ ກຳນົດບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍທີ່ມີເນື້ອໃຈຈະແຈ້ງ, ມີຄຳຕອບຢ່າງລະອຽດ, ມີລັກສະນະຮີບດ່ວນ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນທັນທີ, ມີຜົນກະທົບໃຫຍ່ຕໍ່ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງພາກພື້ນ ເອກະຊົນ ເພື່ອປະຕິບັດການຫັນເປັນລະບອບ ລະບຽບການໃນມະຕິສະບັບນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ, ເຈລະຈາກັບທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແພທອງທານ ຊິນະວັດແລະ ສອງທ່ານໄດ້ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ລະຫວ່າງຄະນະລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ໄທ, ກໍ່ຄືເປັນປະທານຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ໄທ.
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