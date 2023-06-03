ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2024
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍສືບຕໍ່ໂຄງການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິດວ່າດ້ວຍໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2024, ປັບປຸງໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2023.
ບັນດາສະມາຊິກໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງ ກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ. ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້າຍການເຂົ້າ - ອອກເມືອງຂອງພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າ - ອອກເມືອງ, ຜ່ານປະເທດ, ການພັກອາໄສຂອງຊາວຕ່າງປະເທດຢູ່ ຫວຽດນາມ.