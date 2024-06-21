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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ຜັງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ໄລ​ຍະ 2021 – 2030

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຢູ່ຫໍປະຊຸມ ເພື່ອຮັບຟັງການອະທິບາຍ ໃບສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານຕີລາຄາຄຸນນະພາບຮ່າງກົດໝາຍການວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງ ແລະ ການວາງແຜນຜັງຊົນນະບົດ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV (ພາບ: quochoi.vn)

ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລື ຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບການ ວາງແຜນຜັງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2050; ຮ່າງປັບປຸງສັງລວມການວາງແຜນຜັງລວມນະຄອນຮ່າໂນ້ຍຮອດປີ 2045, ວິໄສທັດຮອດປີ 2065, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື ເປັນກຸ່ມ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍ ສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສິນເຊື່ອ.

ຕອນບ່າຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຢູ່ຫໍປະຊຸມ ເພື່ອຮັບຟັງການອະທິບາຍ ໃບສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານຕີລາຄາຄຸນນະພາບຮ່າງກົດໝາຍການວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງ ແລະ ການວາງແຜນຜັງຊົນນະບົດ; ການອະທິບາຍໃບສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານຕີລາຄາຄຸນນະພາບ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທໍລະນີສາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມອບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ ສຳ​ລັບນາຍ​ຕຳຫຼວດປະ​ຊາ​ຊົນ 3 ຄົນ

ມອບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ ສຳ​ລັບນາຍ​ຕຳຫຼວດປະ​ຊາ​ຊົນ 3 ຄົນ

ທ່ານພົນໂທ ເລືອງຕາມກວາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດເວົ້າລວມ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ.
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