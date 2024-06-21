ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໄລຍະ 2021 – 2030
ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລື ຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບການ ວາງແຜນຜັງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2050; ຮ່າງປັບປຸງສັງລວມການວາງແຜນຜັງລວມນະຄອນຮ່າໂນ້ຍຮອດປີ 2045, ວິໄສທັດຮອດປີ 2065, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື ເປັນກຸ່ມ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍ ສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສິນເຊື່ອ.
ຕອນບ່າຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຢູ່ຫໍປະຊຸມ ເພື່ອຮັບຟັງການອະທິບາຍ ໃບສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານຕີລາຄາຄຸນນະພາບຮ່າງກົດໝາຍການວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງ ແລະ ການວາງແຜນຜັງຊົນນະບົດ; ການອະທິບາຍໃບສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານຕີລາຄາຄຸນນະພາບ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທໍລະນີສາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່.