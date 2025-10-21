Báo Ảnh Việt Nam

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລືຕາມ​ໜ່ວຍງານ​​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ ​ປີ 2026 ແລະ ຫຼາຍ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ສຳ​ຄັນ​ອື່ນໆ

ສືບຕໍ່ມື້ເຮັດວຽກທີ 2, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ວັນທີ 21 ຕຸລາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຊ້ເວລາໝົດມື້ເພື່ອປຶກສາຫາລືຢູ່ຕາມໜ່ວຍ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV (ພາບ: quochoi.vn)

ໃນຕອນເຊົ້າ: ສະພາແຫ່ງຊາດ ປຶກສາຫາລືຕາມໜ່ວຍງານກ່ຽວກັບ: ການຕີລາຄາໝາກຜົນແຫ່ງການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2025; ທິດທາງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2026. ສະພາບການປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2025, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແບບວິທີຈັດແບ່ງງົບປະມານສູນກາງປີ 2026. ໝາກຜົນແຫ່ງການປະຕິບັດບັນດາມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບແຜນການ 5 ປີ ໄລຍະ 2021 – 2025: ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ; ສ້າງໂຄງປະກອບພືິ້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່; ການລົງທຶນສາທາລະນະໄລຍະກາງ; ການເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ເງິນກູ້, ການຊຳລະໜີ້ສິນສາທາລະນະ; ຮ່າງບັນດາແຜນການ: ການເງິນແຫ່ງຊາດໄລຍະ 05 ປີ 2026 – 2030; ການລົງທຶນສາທາລະນະໄລຍະກາງ ໄລຍະ 2026 – 2030…

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືຕາມໜ່ວຍງານກ່ຽວກັບ: ບັນດາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານອາຍຸການ 2021 – 2026 ຂອງປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານ; ຮ່າງບົດລາຍງານວຽກງານອາຍຸການຊຸດທີ XV ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ບັນດາບົດລາຍງານວຽກງານອາຍຸການຊຸດທີ XV ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາຊົນເຜົ່າ, ບັນດາກຳມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ບັນດາບົດລາຍງານວຽກງານອາຍຸການ 2021 – 2026 ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແຟງ​ລັງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແຟງ​ລັງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ຕຸລາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ກົງກັບຕອນບ່າຍຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ), ຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ Helsinki, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ. ແຟງລັງ Alexander Stubb ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມ ແຟງລັງ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 20 – 22 ຕຸລາ.
