ຂ່າວສານ
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໃຫ້ບຸລິມະສິດຕໍ່ບັນຫາປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ແລະ ຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ
ໃນເດືອນພຶດສະພານີ້, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສປຊ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ.
ຊາວຢູແກຼນ ຍົກຍ້າຍໄປບ່ອນທີ່ປອດໄພ (ພາບ: AFP/TTXVN)
ນີ້ແມ່ນແຈ້ງການຂອງທ່ານນາງ Linda Thomas – Greenfield, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປຊ ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ. ອາເມລິກາ ກໍແມ່ນປະເທດຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະເທດປະທານ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໃນເດືອນນີ້.
ຕາມທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Thomas – Greenfield ແລ້ວ, ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນໂຄງການດຳເນີນງານເດືອນນີ້ຂອງ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສປຊ ແມ່ນວາລະປຶກສາຫາລືເປີດກ່ຽວກັບ “ສາຍສຳພັນລະຫວ່າງການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ແລະ ສະພາບການຂາດແຄນດ້ານສະບຽງອາຫານ” ແລະ ວາລະປຶກສາຫາລືບັນດາຄວາມສ່ຽງກໍຄືຜົນປະໂຫຍດຂອງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ກໍໃນເດືອນພຶດສະພານີ້, ບັນດາປະເທດເປັນກຳມະການ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ຈະແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັ້ນການທະຫານພິເສດຂອງ ລັດເຊຍ ຢູ່ ຢູແກຼນ ໃນກອງປະຊຸມດຳເນີນໃນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນແຜນໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)