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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ສ​ປ​ຊ ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່ ຢູ​ແກຼນ ແລະ ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ

ໃນເດືອນພຶດສະພານີ້, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສປຊ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ.

ໃນເດືອນພຶດສະພານີ້, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສປຊ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ. 

    

 ຊາວຢູແກຼນ ຍົກຍ້າຍໄປບ່ອນທີ່ປອດໄພ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ນີ້ແມ່ນແຈ້ງການຂອງທ່ານນາງ Linda Thomas – Greenfield, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປຊ ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ. ອາເມລິກາ ກໍແມ່ນປະເທດຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະເທດປະທານ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໃນເດືອນນີ້.

        ຕາມທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Thomas – Greenfield ແລ້ວ, ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນໂຄງການດຳເນີນງານເດືອນນີ້ຂອງ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສປຊ ແມ່ນວາລະປຶກສາຫາລືເປີດກ່ຽວກັບ “ສາຍສຳພັນລະຫວ່າງການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ແລະ ສະພາບການຂາດແຄນດ້ານສະບຽງອາຫານ” ແລະ ວາລະປຶກສາຫາລືບັນດາຄວາມສ່ຽງກໍຄືຜົນປະໂຫຍດຂອງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ.

        ກໍໃນເດືອນພຶດສະພານີ້, ບັນດາປະເທດເປັນກຳມະການ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ຈະແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັ້ນການທະຫານພິເສດຂອງ ລັດເຊຍ ຢູ່ ຢູແກຼນ ໃນກອງປະຊຸມດຳເນີນໃນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນແຜນໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ​ ແລະ ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ ເພື່ອ​ອາ​ຊ​ີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງກວ່າ

ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ​ ແລະ ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ “ເພື່ອ​ອາ​ຊ​ີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງກວ່າ”

ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31 (ຊີເກມ 31) ຈະດຳເນີນໃນຕອນຄໍ່່າວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ລາຍການສະແດງສິລະປະໃນພິທີໄຂຊີເກມ 31 ຈະແມ່ນເຫດການທີ່ນຳເອົາຮູບພາບທີ່ສວຍງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ມາໃຫ້ເພື່ອນມິດທາງັຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ; ພ້ອມທັງສົ່ງສານຂອງ ຊີເກມ 31 ທີ່ວ່າ “ເພື່ອອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ” ສູ່ຜູ້ຊົມຜູ້ເຊີຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ.
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