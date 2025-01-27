ຂ່າວສານ
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ຈັດການປະຊຸມດ່ວນ ຍ້ອນປະທະທະກັນເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ກົງໂກ
ວັນທີ 26 ມັງກອນ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ຈັດການປະຊຸມດ່ວນ ຍ້ອນສະພາບການປະທະທະກັນເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງທະຫານ ແລະ ພວກກະບົດ M23. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຂ່າວໃນວັນທີ 25 ມັງກອນຂອງຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ມີທະຫານຕ່າງປະເທດ 13 ຄົນທີ່ຮັບໃຊ້ໃນບັນດາກຳລງຮັກສາສັນຕິພາບ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນການປະທະກັນຄັ້ງຕ່າງໆຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຢູ່ປະເທດຂຶ້ນກັບອາຟຼິກກາກາງ. M23 ພວມພະຍາຍາມມຸ່ງເດີນໄປ Goma, ນະຄອນຫຼັກຢູ່ພາກຕາເວັນອອກທີ່ມີຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແຮ່ທາດຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ກົງໂກ ແລະ ແມ່ນແຫ່ງດຳລົງຊີວິດຂອງ ປຊຊ ກ່ວາ 1 ລ້ານຄົນ. ແລະ ກໍ່ໃນວັນທີ 25 ມັງກອນ, ໂຄສົກຂອງກອງທັບ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ກົງໂກ ນາຍພົນ Sylvain Ekenge ໄດ້ອອກສຽງກ່າວຫາ “ Rwanda ໄດ້ຕັດສິນໃຈຍືດຄອງນະຄອນ Goma”.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ກົງໂກ ໄດ້ປະກາດຕັດການພົວພັນທາງການທູດກັບ Rwanda.