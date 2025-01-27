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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ສ​ປ​ຊ ຈັດ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ດ່ວນ ຍ້ອນ​ປະ​ທະ​ທະ​ກັນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ​ກົງໂກ

ມີທະຫານຕ່າງປະເທດ 13 ຄົນທີ່ຮັບໃຊ້ໃນບັນດາກຳລງຮັກສາສັນຕິພາບ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນການປະທະກັນຄັ້ງຕ່າງໆຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຢູ່ປະເທດຂຶ້ນກັບອາຟຼິກກາກາງ.
ບັນດາມືປືນ M23 ຢູ່ ກົງໂກ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 26 ມັງກອນ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ຈັດການປະຊຸມດ່ວນ ຍ້ອນສະພາບການປະທະທະກັນເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງທະຫານ ແລະ ພວກກະບົດ M23. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຂ່າວໃນວັນທີ 25 ມັງກອນຂອງຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ມີທະຫານຕ່າງປະເທດ 13 ຄົນທີ່ຮັບໃຊ້ໃນບັນດາກຳລງຮັກສາສັນຕິພາບ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນການປະທະກັນຄັ້ງຕ່າງໆຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຢູ່ປະເທດຂຶ້ນກັບອາຟຼິກກາກາງ. M23 ພວມພະຍາຍາມມຸ່ງເດີນໄປ Goma, ນະຄອນຫຼັກຢູ່ພາກຕາເວັນອອກທີ່ມີຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແຮ່ທາດຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ກົງໂກ ແລະ ແມ່ນແຫ່ງດຳລົງຊີວິດຂອງ ປຊຊ ກ່ວາ 1 ລ້ານຄົນ. ແລະ ກໍ່ໃນວັນທີ 25 ມັງກອນ, ໂຄສົກຂອງກອງທັບ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ກົງໂກ ນາຍພົນ Sylvain Ekenge ໄດ້ອອກສຽງກ່າວຫາ “ Rwanda ໄດ້ຕັດສິນໃຈຍືດຄອງນະຄອນ Goma”.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ,  ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ກົງໂກ ໄດ້ປະກາດຕັດການພົວພັນທາງການທູດກັບ Rwanda.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຈີນ

ທ່ານ​ນາຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຈີນ

ກ່ອນບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີມະເສັງ 2025, ວັນທີ 25 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຮ່າເວີຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປ. ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
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