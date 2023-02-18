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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ກາ​ແດງ ​ຫວຽດ​ນາມ ຮ​ຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ປ​ຊ​ຊ ຕວກ​ກີ ແລະ ຊີ​ຣີ

ໄລຍະເວລາຮັບບັນດາບ້ວງເງິນປະກອບໂດຍສະໝັກໃຈ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ປຊຊ ຕວກກີ ແລະ ຊີຣີ ຈະແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 30 ພຶດສະພາ.
  ຜູ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ Hatay, ຕວກກີ (ພາບ: TTXVN )  

ວັນທີ 17 ກຸມພາ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກຄຳຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜູນ, ໜູນຊ່ວຍ ປຊຊ ຕວກກີ ແລະ ຊີຣີ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຈາກໄພພິບັດແຜ່ນດິນໄຫວ. ໄລຍະເວລາຮັບບັນດາບ້ວງເງິນປະກອບໂດຍສະໝັກໃຈ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ປຊຊ ຕວກກີ ແລະ ຊີຣີ ຈະແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 30 ພຶດສະພາ.

ວັນທີ 6 ກຸມພາ, ໄດ້ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 7.8 ອົງສາຣິກເຕີ ຢູ່ທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຕວກກີ ແລະ ທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ຊີຣີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ປຊຊ ກ່ວາ 45.000 ຄົນເສຍຊີວິດ (ໄລ່ຮອດວັນທີ  17 ກຸມພາປີ 2023). ຄາດວ່າ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຖືກບາດເຈັບຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຕື່ອມອີກ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ນີ້ແມ່ນໄພພິບັດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາກພື້ນນີ້ ໃນເກືອຍ 1 ສັດຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ ຊື່ງໄດ້ທຳລາຍເຮືອນນັບພັນຫຼັງ ແລະ ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່າ​ໂຮ້ຍ ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລາວ

ຮ່າ​ໂຮ້ຍ ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລາວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຜູ້ແທນຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໂດຍທ່ານ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ, ເລຂາສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.
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