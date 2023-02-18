ຂ່າວສານ
ສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜູນ ປຊຊ ຕວກກີ ແລະ ຊີຣີ
ວັນທີ 17 ກຸມພາ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກຄຳຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜູນ, ໜູນຊ່ວຍ ປຊຊ ຕວກກີ ແລະ ຊີຣີ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຈາກໄພພິບັດແຜ່ນດິນໄຫວ. ໄລຍະເວລາຮັບບັນດາບ້ວງເງິນປະກອບໂດຍສະໝັກໃຈ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ປຊຊ ຕວກກີ ແລະ ຊີຣີ ຈະແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 30 ພຶດສະພາ.
ວັນທີ 6 ກຸມພາ, ໄດ້ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 7.8 ອົງສາຣິກເຕີ ຢູ່ທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຕວກກີ ແລະ ທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ຊີຣີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ປຊຊ ກ່ວາ 45.000 ຄົນເສຍຊີວິດ (ໄລ່ຮອດວັນທີ 17 ກຸມພາປີ 2023). ຄາດວ່າ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຖືກບາດເຈັບຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຕື່ອມອີກ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ນີ້ແມ່ນໄພພິບັດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາກພື້ນນີ້ ໃນເກືອຍ 1 ສັດຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ ຊື່ງໄດ້ທຳລາຍເຮືອນນັບພັນຫຼັງ ແລະ ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ.