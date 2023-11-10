ຂ່າວສານ
ສະພາບແຫ່ງຊາດວາງຄາດໝາຍການເຕີບໂຕ GDP ໃນປີ 2024 ແມ່ນ 6 – 6,5%
ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV, ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍແຜນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2024 ດ້ວຍບັດເຫັນດີ ກ່ວາ 90%.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກຳນົດຄາດໝາຍການເຕີບໂຕ GDP ໃນປີ 2024 ແມ່ນ 6 – 6,5%, ກໍ່ຕາມມະຕິ, ການເຕີບໂຕຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ຜະລິດເຄື່ອງຈັກເຄື່ອງອາໄລ່ໃນ GDP ແລະ ຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕສະມັດຕະພາບແຮງງານໃນປີ 2024 ຕາມລຳດັບແມ່ນ 24% ແລະ 4,8 – 5,3%. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານ ໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ, ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້… ສືບຕໍ່ສູ້ຊົນຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຫັນການປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານເປັນງ່າຍດາຍ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ສິນເຊື່ອ.