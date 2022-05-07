ຂ່າວສານ
ສະພາບການໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19
ອາເມລິກາ ຍັງແມ່ນປະເທດໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ອາເມລິກາ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອກ່ວາ 83,4 ລ້ານຄົນ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດກ່ວາ 1 ລ້ານຄົນ. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ອິນເດຍ ແລະ ບຣາຊິນ.
ການສັກວັກຊິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຢູ່ ໄທ (ພາບ: THX/TTXVN)
ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ worldometers.info ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດເວລາ 1 ໂມງຂອງວັນທີ 6 ພຶດສະພາ (ຕາມເວລາ UTC), ໂລກໄດ້ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ເກືອບ 515,8 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ກ່ວາ 6,27 ລ້ານຄົນ.
ອາເມລິກາ ຍັງແມ່ນປະເທດໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ອາເມລິກາ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອກ່ວາ 83,4 ລ້ານຄົນ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດກ່ວາ 1 ລ້ານຄົນ. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ອິນເດຍ ແລະ ບຣາຊິນ.
ສ່ວນຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ວັນທີ 6 ພຶດສະພາ, ສ.ເກົາຫຼີໄດ້ຢັ້ງຢືນ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ຕື່ມອີກ 26.714 ຄົນ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດ 48 ຄົນ. ປັດຈຸບັນ ປະເທດນີ້ມີ 23.206 ຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ - 19.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)