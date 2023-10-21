ຂ່າວສານ
ສະພາການຮ່ວມມືເຂດອ່າວເປີເຊຍ ແລະ ອາຊຽນ ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທຳອິດ
ວັນທີ 20 ຕຸລາ, ສະພາການຮ່ວມມືເຂດອ່າວເປີເຊຍ (GCC) ແລະ ອາຊຽນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Riyadh, ປະເທດ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ GCC ແລະ ອາຊຽນ ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັບແຕ່ເວລາສອງກຸ່ມສ້າງການພົວພັນຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 1990.
ການນຳຂັ້ນສູງ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ 6 ປະເທດ GCC (ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລັດ, ກູເວດ, ບາເຣັນ, ກາຕາ ແລະ ໂອມານ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຕາມການຄາດຄະເນແລ້ວ, ກອງປະຊຸມຈະອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບແຜນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະ 2024 – 2028, ສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດຄື: ພະລັງງານ, ການຄ້າ, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ.