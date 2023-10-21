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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາການ​ຮ່ວມ​ມື​ເຂດ​ອ່າວ​ເປີ​ເຊຍ ແລະ ອາ​ຊຽນ ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ

ການນຳຂັ້ນສູງ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ 6 ປະເທດ GCC (ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລັດ, ກູເວດ, ບາເຣັນ, ກາຕາ ແລະ ໂອມານ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານເລຂານຸການສະພາຮ່ວມມືເຂດອ່າວເປີເຊຍ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 20 ຕຸລາ, ສະພາການຮ່ວມມືເຂດອ່າວເປີເຊຍ (GCC) ແລະ ອາຊຽນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Riyadh, ປະເທດ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ.  ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ GCC ແລະ ອາຊຽນ ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັບແຕ່ເວລາສອງກຸ່ມສ້າງການພົວພັນຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 1990.

ການນຳຂັ້ນສູງ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ 6 ປະເທດ GCC (ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລັດ, ກູເວດ, ບາເຣັນ, ກາຕາ ແລະ ໂອມານ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຕາມການຄາດຄະເນແລ້ວ, ກອງປະຊຸມຈະອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບແຜນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະ 2024 – 2028, ສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດຄື: ພະລັງງານ, ການຄ້າ, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຂ່ຳ​ນັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຂ່ຳ​ນັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ຈີນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເວທີປາໄສການຮ່ວມມືສາກົນ ໜຶ່ງແລວ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ຄັ້ງທີ 3, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ.
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