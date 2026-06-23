ຂ່າວສານ
ສະຖາບັນການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປະຊາຊົນຕ້ອງນຳໜ້າ, ນຳພາວຽກງານສ້າງທິດສະດີປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດໃຫ້ສົມບູນແບບ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນຄວາມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປະຊາຊົນຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອ (25/6/1946 - 25/6/2026) ແລະ ຕ້ອນຮັບນາມມະຍົດ ວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນຄັ້ງທີ 3. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີສະຖາບັນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປະຊາຊົນຕ້ອງກຳນົດທີຕັ້ງພັດທະນາໃໝ່, ຈາກສູນບຳລຸງສ້າງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດແຖວໜ້າຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນໃນປັດຈຸບັນ ກາຍເປັນສູນບຳລຸງສ້າງຄົ້ນຄ້ວາແຖວໜ້າປະເທດຊາດ, ທຽບເທົ່າລະດັບສາກົນ ໃນປີ 2045, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:
ທາງສະຖາບັນຕ້ອງນຳໜ້າ, ນຳພາ, ສ້າງທິດສະດີປົກປ້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມໃຫ້ສົມບູນແບບ. ສືບຕໍ່ແມ່ນກຳລັງຕະລຸນບ່ອນປົກປ້ອງພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ, ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງສູງຈິດໃຈເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຄວາມມຸ່ງຫວັງຮ່ຳຮຽນ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດເພື່ອແນໃສ່ຍົກລະດັບ, ພັດທະນາ, ສ້າງທິດສະດີສິລະປະ ໃຫ້ສຳເລັດ, ການປົກປ້ອງຄວາມສະຫງົບ ແຫ່ງຊາດ, ສ້າງພື້ນຖານທິດສະດີປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບໃນປີ 2035.