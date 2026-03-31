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ຂ່າວສານ

ສະ​ຖາ​ນີ​ໂທ​ສະ​ພາບ CBS (ອາ​ເມ​ລິ​ກາ) ໂຄ​ສະ​ນາ​ພາບ​ພົດ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ເຊີນ​ດ່ອງ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ອອກ​ສູ່​ໂລກ

ລາຍການ “60 Minutes” ແມ່ນລາຍການທີ່ມີຊື່ສຽງແຖວໜ້າໂລກ, ມີກຳລັງແຮງແຜ່ກະຈາຍໃນວົງກວ້າງ ດ້ວຍຜູ້ຊົມກວ່າ 8 ລ້ານຄົນຕິດຕາມເປັນປະຈຳ, ພ້ອມກັບການເຂົ້າຊົມນັບຮ້ອຍລ້ານເທື່ອໃນບັນດາປຼາດຟອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນທົ່ວໂລກ, ພິເສດຢູ່ຕະຫຼາດອາເມລິກາເໜືອ.
  ຖ້ຳເຊີນດ່ອງຂອງ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

19 ໂມງຂອງວັນທີ 29  ມີນາ ຕາມເວລາເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກ ອາເມລິກາ, ລາຍການ “60 Minutes” ຂອງສະຖານີໂທລະພາບ CBS (ອາເມລິກາ) ໄດ້ອອກອາກາດບົດບົດສາລະຄະດີ ກ່ຽວກັບ ເຊີນດອງ ຢູ່ແຂວງ ກ໋ວາງຈິ, ຫວຽດນາມ, ສ້າງຜົນກະທົບແຜ່ກະຈາຍອອກສູ່ວົງກວ້າງ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຢັ້ງຢືນສະຖານທີ່ນັດພົບ ກ໋ວາງຈິ ໃນແຜນທີ່ທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກ. ລາຍການໂທລະພາບທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງແຖວໜ້າໂລກໄດ້ຄັດເລືອກຖ່າຍທຳວີດີໂອຢູ່ ເຊີນດ່ອງ ແມ່ນເຫດການໂຄສະນາສື່ສານມີຄວາມໝາຍພິເສດສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວກ໋ວາງຈິ ກໍ່ຄືເຂດມໍລະດົກທຳມະຊາດໂລກ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຟອງຍາ - ເກ໋ບ່າງ.

ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກ໋ວາງຈິໄດ້ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜັນຂະຫຍາຍບັ້ນໂຄສະນາດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ເນື້ອໃນອຸດົມສົມບູນ, ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຕະຫຼາດແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຈຸດສຸມທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນກ໋ວາງຈິງ ແມ່ນສູນການທ່ອງທ່ຽວປະຈົນໄຟ ແຖວໜ້າພາກພື້ນ ອາຊີ ແລະ ສະຖານທີ່ນັດພົບທີ່ຈັບໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ເລມິງຕວັນ, ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກ໋ວາງຈິ ໃຫ້ຮູ້ວ່າເລື່ອງບົດສາລະຄະດີກ່ຽວກັບຖ້ຳເຊີນດ່ອງໄດ້ອອກອາກາດໃນລາຍການ “60 Minutes” ແມ່ນໂອກາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເພື່ອໂຄສະນາພາບພົດການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງໄປຍັງເພື່ອນມິດສາກົນ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຄຸນຄ່າທີ່ພົ້ນເດັ່ນທົ່ວໂລກຂອງມໍລະດົກເທົ່ານັ້ນເປີດໂອກາດດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງອີກດ້ວຍ.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ດັດຫຼຽນ​ໄຊວິ​ລະ​ກຳ , ຫຼຽນ​ກາ​ພັກ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ດັດຫຼຽນ​ໄຊວິ​ລະ​ກຳ , ຫຼຽນ​ກາ​ພັກ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ປາດຖະໜາວ່າບັນດາການນຳທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊວິລະກຳຊັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຫຼຽນກາພັກ ດ້ວຍພູມປັນຍາ, ຄຸນນະທາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ປະກອບຄຳເຫັນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ບົດຮຽນປະສົບການຕື່ມອີກໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.
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