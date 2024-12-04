ຂ່າວສານ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ອວຍພອນວັນຊາດລາວ 04/12/2024 ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຕະວັນໂທງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນການພົວພັນສະໜິດສະໜົມລະຫວ່າງສອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນຫຼາຍປີມານີ້, ທ່ານສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກການພົວພັນສອງປະເທດ ແລະ ພິເສດແມ່ນສອງສະຖານທູດ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ອວຍພອນ ສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນຊາດລາວ (ພາບ: VOV)ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 49 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ສປປ.ລາວ (2/12/1975 – 2/12/2024), ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ຄະນະຜູ້ແທນສະຖານທູດ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ໂດຍທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ຕະວັນໂທງ ນຳໜ້າ ໄດ້ມາອວຍພອນສະຖານທູດ ລາວ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຕະວັນໂທງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນການພົວພັນສະໜິດສະໜົມລະຫວ່າງສອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນຫຼາຍປີມານີ້, ທ່ານສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກການພົວພັນສອງປະເທດ ແລະ ພິເສດແມ່ນສອງສະຖານທູດ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳອິນໂດເນເຊຍ ຄຳເຟື້ອງ ພັນທະໄຊ ສະແດງຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນສະຖານທູດ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າຫວຽດນາມ. ທ່ານປາດຖະໜາ ສອງສະຖານທູດ ຍາມໃດກໍ່ຮັກສາການພົວພັນທີ່ສະໜິດສະໜົມ, ພ້ອມກັນຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດ, ພ້ອມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງບັນດາວັນບຸນໃຫຍ່ຂອງກັນຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນກິລາ, ວັດທະນະທຳ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)