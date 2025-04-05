ຂ່າວສານ
ສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເປີດຂຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລ, ຈັດພິທີວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລພະນະທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ
ໃນບັນຍາກາດທີ່ເຄັ່ງຂຶມ ແລະ ສະເທືອນໃຈ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນສະຖານທູດທຸກຖ້ວນໜ້າ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກົ້ມຫົວ 01 ນາທີ ໄວ້ອາໄລ ແລະ ສັ່ງລາທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ. ການນຳ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລ ລວມມີ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ສະຫະສະມາຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງ ຫວຽດນາມ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະແຫ່ງຊາດ, ຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ໝູ່ຄະນະສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ມາໄວ້ອາໄລ ແລະ ຂຽນໃສ່ປື້ມໄວ້ອາໄລທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ຢູ່ສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ສະຖາກົງສູນ ລາວ ປະຈຳນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເຊັນດຽວກັນ.
ເມື່ອແບ່ງປັນຕໍ່ການສູນເສຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະເທດລາວ, ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນຕຽນລອງ, ຮອງປະທານສູນກາງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຮອງປະທານສະມາຄົມມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຈັກພະນະທ່ານຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ແຕ່ຕອນເພິ່ນຍັງດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ຮອດເວລາທ່ານພັກບຳນານ ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍມີໂອກາດພົບປະເພິ່ນເປັນຫຼາຍຄັ້ງ, ເພິ່ນໄດ້ເລົ່າຫຼາຍເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ກ່ຽວກັບການປະຕິວັດຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ. ເມື່ອຮູ້ຂ່າວທ່ານຈາກໄປ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າເສຍດາຍຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ. ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຫວັງວ່າ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າລຸ້ນຕ່າງໆຈະປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງສອນທີ່ທ່ານ ຄຳໄຕ ໄດ້ປະໄວ້ໃຫ້ ເພື່ອຮັກສາສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ ສ້າງສາປະເທດລາວຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ມີຄວາມຜາສຸກ.”
ສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລ, ຂຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລເຖິງດວງວິນຍານຂອງທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ເປັນເວລາ 3 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 04 – 06 ເມສາ 2025.