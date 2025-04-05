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ຂ່າວສານ

ສະ​ຖານ​ທູດ​ ລາວ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ ເປີດ​ຂຽນ​ປຶ້ມ​ໄວ້​ອາ​ໄລ, ຈັດ​ພິ​ທີ​ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​​ພະ​ນະ​ທ່ານ ຄຳ​ໄຕ ສີ​ພັນ​ດອນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລ, ເປີດຂຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລ ເຖິງທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ.
ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນສະຖານທູດທຸກຖ້ວນໜ້າ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກົ້ມຫົວ 01 ນາທີ ໄວ້ອາໄລ ແລະ ສັ່ງລາທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ

ໃນບັນຍາກາດທີ່ເຄັ່ງຂຶມ ແລະ ສະເທືອນໃຈ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນສະຖານທູດທຸກຖ້ວນໜ້າ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກົ້ມຫົວ 01 ນາທີ ໄວ້ອາໄລ ແລະ ສັ່ງລາທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ. ການນຳ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລ ລວມມີ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ສະຫະສະມາຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງ ຫວຽດນາມ.

ເມື່ອຂຽນໃສ່ປຶ້ມໄວ້ອາໄລ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າເສຍດາຍຢ່າງລົ້ນເຫຼືອຕໍ່ການຈາກໄປຂອງ ທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ການນຳຜູ້ດີເດັ່ນ, ເປັນລູກຜູ້ປະເສີດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ເປັນນັກຮົບປະຕິວັດທີ່ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີ, ອຸທິດຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງຕົນເພື່ອຄວາມເປັນເອກະລາດ, ເສລີພາບ, ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງວັດທະນະຖາວອນຂອງປະເທດລາວ. ທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ, ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເສຍເພື່ອນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ສະຫາຍອ້າຍນ້ອງທີ່ສະໜິດສະໜົມ, ຜູ້ທີ່ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງເຂົ້າໃນການສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕິພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

       ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະແຫ່ງຊາດ, ຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ໝູ່ຄະນະສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ມາໄວ້ອາໄລ ແລະ ຂຽນໃສ່ປື້ມໄວ້ອາໄລທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ຢູ່ສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ສະຖາກົງສູນ ລາວ ປະຈຳນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເຊັນດຽວກັນ.

ເມື່ອແບ່ງປັນຕໍ່ການສູນເສຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະເທດລາວ, ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນຕຽນລອງ, ຮອງປະທານສູນກາງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຮອງປະທານສະມາຄົມມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຈັກພະນະທ່ານຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ແຕ່ຕອນເພິ່ນຍັງດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ຮອດເວລາທ່ານພັກບຳນານ ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍມີໂອກາດພົບປະເພິ່ນເປັນຫຼາຍຄັ້ງ, ເພິ່ນໄດ້ເລົ່າຫຼາຍເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ກ່ຽວກັບການປະຕິວັດຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ. ເມື່ອຮູ້ຂ່າວທ່ານຈາກໄປ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າເສຍດາຍຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ. ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຫວັງວ່າ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າລຸ້ນຕ່າງໆຈະປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງສອນທີ່ທ່ານ ຄຳໄຕ ໄດ້ປະໄວ້ໃຫ້ ເພື່ອຮັກສາສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ ສ້າງສາປະເທດລາວຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ມີຄວາມຜາສຸກ.”

ສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລ, ຂຽນປຶ້ມໄວ້ອາໄລເຖິງດວງວິນຍານຂອງທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ເປັນເວລາ 3 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 04 – 06 ເມສາ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປັບ​ປຸງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ-ບູ​ຣູນ​ດີ

ປັບ​ປຸງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ-ບູ​ຣູນ​ດີ

ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Évariste Ndayishimiye ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການສ້າງກົນໄກທາບທາມຄວາມເຫັນການເມືອງ ແລະ ການທູດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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